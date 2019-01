Sursøde citroner

Princippet er, at du ’ælter’ fintskårne citroner sammen med honning, salt og chili og lader dem trække et par timer eller dage. Det er supernemt og giver et rigtig godt boost af både smag og vitaminer til vinterkøkkenet.

Til 1 glas

Ingredienser

4-5 økologiske citroner

3 spsk. salt

2 spsk. honning

2 tsk. piment d’esperlette eller chilipulver

Sådan gør du: