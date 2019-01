Opskrifter: Citrusfrugterne redder vinterkøkkenet

I de råvarefattige måneder har vi brug for input udefra, og hvor heldigt er det lige, at det netop er i denne tid, at citrusfrugterne har deres højsæson? De tilfører smag og vitaminer til det ellers tunge vinterkøkken og kan endda bruges til at tilberede med. Her får du eksempler på citrusfrugternes diversitet og mange egenskaber.

Som børn var vi, min søster og jeg, på besøg hos vores mors moster i Israel. Her voksede appelsinerne, så vi kunne plukke dem direkte fra træet. Det var en kæmpe overraskelse at række hånden op, pille appelsinen, mens saften drev ned ad armene, og smage noget, vi ellers aldrig havde oplevet før: den syrlig-søde aromatiske smag af frisk appelsin. Mange har været på rejser i Spanien, på Sicilien og endnu sydligere himmelstrøg og ved, præcis hvad jeg taler om.

Lige her i januar og februar kan vi være heldige også i Danmark at få appelsiner og andre citrusfrugter, som giver en oplevelse, der minder bare lidt om den, som er hverdag for vores familie i Israel. For mange citrusfrugter er på deres højeste nu.

Citrusfrugterne er uden sammenligning denne sæsons mest velkomne gæst i mit vinterkøkken og det af mange grunde. Som smagsgiver, vitaminberiger, farve, tekstur og smag. Lige nu er blodappelsinerne helt fantastiske, og der er endelig kommet rigtig god smag på både almindelige appelsiner og på klementinerne. Citronerne er fuldmodne og pomeloen saftig.

Jeg kan lide at bruge frisk lime- eller citronsaft til at tilberede rå fisk, som de gør det i sydamerikansk ceviche, og jeg elsker de mange muligheder, det giver at have et glas lynsyltede citroner stående på køl. De er fremragende i dressinger og salater og har den ekstra bonus, at de gør det til en fornøjelse at spise citronernes ellers bitre skræl. Mens citroners kød og saft er noget af det sundeste, mest C-vitamin-holdige og antibakterielle, vi kan sætte tænderne i, topper skrællen alle disse egenskaber med flere længder.

Og så er det skønt, at vinterens kål og de søde røde og gule appelsiner er hinandens allerbedste selskab. Til sidst har jeg givet et eksempel på, hvor vidunderligt det er at bruge appelsiner til at smage saucer til med, her i form af en and a l’orange – appelsinand – serveret på en knap så klassisk måde med ris, kål og sprøde nødder.

Sursøde citroner

Foto: Eva Helbæk

De sursøde citroner er samtidig også stærke og salte, så de kommer stort set hele smagspaletten rundt. Det gør dem fremragende til tilsmagning af dressinger og som fyld i salater. Men brug dem nænsomt, for de smager igennem. Princippet er, at du ’ælter’ fintskårne citroner sammen med honning, salt og chili og lader dem trække et par timer eller dage. Det er supernemt og giver et rigtig godt boost af både smag og vitaminer til vinterkøkkenet.

And a l’orange

Foto: Eva Helbæk

Den franske klassiker serveres her med ris, fintsnittet kål og med peanuts på toppen.

Vinterceviche med chili og lime

Foto: Eva Helbæk

Ceviche er en klassisk latinamerikansk ret, hvor rå fisk tilberedes i lime eller citron. Det smager ustyrlig godt og er klar på ingen tid. Lad fisken stå og trække i dressingen på køl, det vil gøre den hvidlig og fast i kødet.

Kål med blodappelsin-vinaigrette

Foto: Eva Helbæk

En næringspakket salat, der smager som en dessert. Bliver det næsten bedre? Hvidkålssalaten her får masser af sødme fra vanilje og blodappelsiner, mens hvidkål og de lakridssmagende fennikelfrø gør den til nyt favorittilbehør til både fisk og stegt fjerkræ. Ikke mindst fordi det ikke tager meget mere end 10 minutter at lave den.