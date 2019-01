Bergamottærte med earl grey-marengs

Jeg kan anbefale dig at tilberede dobbelt portion af mørdejen, når du alligevel er i gang. Dels er dejen nemmere at røre sammen, når mængden er større, dels er den dejlig at have liggende i fryseren, hvor den holder sig en måneds tid.

Til 6-8 personer

Passer til en tærteform på 24 cm i diameter

Ingredienser

Mørdej

75 g blødt smør

50 g flormelis

1/2 sammenpisket æg

10 g mandelmel

125 g hvedemel

1 lille nip salt

Bergamotfyld

3 æg (str. m/l)

150 g sukker

1,2 dl friskpresset bergamotsaft (af 3-4 bergamotter)

reven skal af 1 bergamot

1 dl piskefløde

Marengs

3 æggehvider

1 nip salt

175 g sukker

1 tsk. grøn earl grey-te (f.eks. fra Nu-te eller Tante Te)

1 tsk. ekstra sukker

reven skal af 1 bergamot

1 tsk. friskpresset bergamotsaft

Sådan gør du:

Mørdej: Begynd med at tilberede mørdejen – og lav gerne dobbelt portion, så du har en ekstra bund at komme i fryseren til næste omgang tærte! Rør smør og flormelis blødt med en elpisker eller på en røremaskine med et fladt piskeris. Tilsæt ægget, og pisk det ind i smørret. Tilsæt mandelmel, mel og salt – stop maskineriet, så snart dejen hænger lidt sammen, og tryk det sidste sammen med hænderne. Læg dejen i køleskabet i 30 minutter. Rul dejen ud til en cirkel mellem to stykker bagepapir, så den passer til en tærteform på ca. 24 cm i diameter. Løft den over i tærteformen – tærteformen skal ikke være smurt. Tryk dejen fint ned i formen, og tryk den af i kanterne. Prik den med en gaffel. Læg et stykke bagepapir over bunden, og fyld den op med rå ris eller bønner. Bag tærtebunden ved 180 grader i ca. 15 minutter. Løft bagepapir og ris/bønner op, og bag bunden i yderligere 5 minutter. Bergamotfyld: Lav imens bergamotfyldet. Pisk æg og sukker sammen i en skål med hældetud. Tilsæt bergamotsaft og reven bergamotskal. Hæld også fløden i blandingen, og giv den lige et par pisk, så alt er blandet godt, men uden at du pisker en masse luft ind. Hæld bergamotfløden i tærtebunden. Jeg synes, det er nemmest at gøre, mens tærten står på en halvt udtrukket plade i ovnen, så jeg ikke skal skvulpe rundt med tærten med det flydende fyld i. Skru oven op på 200 grader. Bag tærten i ca. 10-12 minutter, til fyldet er nogenlunde fast. Tag tærten ud, og lad den køle af på en rist. Når tærten skal have marengslåg, er det smartest at røre og bage marengsen forholdsvis kort tid inden servering. Blød marengs har nemlig en lidt kedelig evne til at trække sig sammen, hvis den står for længe. Kom æggehviderne i en skål, og pisk dem skummende med et nip salt ved middel hastighed. Så snart hviderne former bløde toppe, skal du tilsætte sukkeret skefuld for skefuld. Fortsæt med at piske ved middel hastighed, til alt sukkeret er indarbejdet, og marengsen er skinnende og stiv. Kom den grønne te i en krydderikværn/ren kaffekværn sammen med 1 tsk. sukker, og kør det til pulver. Pisk hurtigt tepulver i marengsen sammen med reven bergamot og bergamotsaft. Så er marengsen klar til brug. Varm ovnen op til 220 grader ved varmluft. Fyld marengsen i en sprøjtepose, og sprøjt den fint ud over citrontærten. Sæt tærten i ovnen i 2-5 minutter, til marengsen får lidt farve på toppen. Lad tærten køle af inden servering, og spis den gerne samme dag.