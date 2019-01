Vinterceviche med chili og lime

Forret til 4 personer

Ingredienser

400 g filet af hvid fisk, f.eks. torsk eller sandart

1-2 tsk. chilipulver

1 skalotteløg i tynde skiver

1 lille bdt. dild, grofthakket

1 æble, skåret i små tern

100 g jordskok, skåret i tynde skiver

4 lime

Sådan gør du:

Skær fisken i mellemstore tern. Bland med chili, løg, dild, æble og jordskok. Pres lime, og dryp olivenolie over. Lad fisken stå og trække på køl frem til servering, gerne en halv time eller mere.

Tip: Brug let frossen fisk, så er det nemmere at skære ud. Fødevaremyndighederne anbefaler desuden, at fisk, som spises rå, fryses først.