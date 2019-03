Iranske krydderurtefrikadeller

Frikadellerne her kan bruges til at rydde køleskabet for de krydderurter, du måtte have liggende. Bare du bruger samme totale mængde og blander flere krydderurter, vil resultatet smage skønt. Dejen kan holde sig i køleskabet i 1 døgn.

Frikadellerne kan også serveres i pitabrød med forskelligt fyld – yoghurt, chilisauce, syltede grøntsager og tahin fungerer godt. I så fald skal du kun bruge en enkelt frikadelle per person.

8 stk. til 4-8 personer (alt efter om de serveres i pitabrød, eller som de er)

Ingredienser

40 g dild, finthakket

40 g basilikumblade, finthakkede

40 g korianderblade, finthakkede

1 1/2 tsk. stødt spidskommen

50 g frisk, smuldret brødkrumme (ca. 2 skiver, med skorpe, hvis den er blød)

3 spsk berberisbær (eller korender)

25 g valnødder, letristede og grofthakkede

8 store æg, sammenpiskede

4 spsk. solsikkeolie, til at stege i

salt

Sådan gør du:

Kom samtlige ingredienser på nær olien i en stor skål sammen med 1/2 tsk. salt. Rør grundigt rundt, og stil skålen til side. Hæld 2 spsk. olie på en stor slip let-pande, og varm den op ved middelhøj varme. Læg så dejen på panden i store skefulde. Steg så vidt muligt 4 ad gangen – de skal være cirka 12 cm i diameter – man kan nøjes med 2 eller 3, hvis det kniber med pladsen. Steg dem i 1-2 minutter på hver side, til de er sprøde og gyldne. Læg dem på en tallerken med køkkenrulle, og stil dem til side, mens du steger resten. Server dem enten lune eller ved stuetemperatur.

Hvis du vil have tahinsauce til: