Puylinser med auberginer, tomater og yoghurt

For nemheds skyld har jeg her bagt auberginerne i ovnen. Hvis du vil have en mere røget smag i auberginekødet, er det dog bedre at svide dem direkte over blusset på et gaskomfur.

Jeg lægger sølvpapir omkring gasdyserne på mit komfur for at beskytte det og drejer så auberginen over flammen med en lang tang, så skindet brankes jævnt. Det kan grise lidt, men fordelen er, at det kun tager 15-20 minutter og ikke en time, og at den røgede smag bliver mere intens.

Retten her kan tilberedes tre dage i forvejen til det trin, hvor yoghurten tilsættes. Opbevar den i køleskabet, til du skal bruge den.

Til 4 personer som forret/tilbehør eller 2 som hovedret

Ingredienser:

4 auberginer, prikket nogle gange med en kniv (1.100 g)

300 g cherrytomater

160 g tørrede puylinser (eller 350 g kogte linser, hvis du vil spare tid)

2 spsk. olivenolie plus ekstra til at dryppe med

1 1/2 spsk. citronsaft

1 lille fed hvidløg, knust

3 spsk. oreganoblade

100 g græsk yoghurt

salt og sort peber

Sådan gør du: