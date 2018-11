Vintest: Vindervinen er god til vegetarretter og har en saftig smag af frugt En rødvin fra det sydlige Rhône smager både rig og frisk og er ugens bedste.

FOR ABONNENTER

Santa Duc ligger i Gigondas, som normalt anses for at være Châteauneuf-du-Papes lillesøster og den kommune, som måske kommer tættest på. Med rette og urette. For Gigondas har både marker på skråninger og mere flade stykker, som er tættere på Châteauneuf topografi. Men ofte har vinene samme kraft – jævnligt med et lidt mere råt og rustikt udtryk.