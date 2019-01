Denne uges testvinder: Rund og saftig hvidvin til muslinger

Italien er absolut bedst kendt for sine rødvine, men vi skal dog ikke glemme de hvide! Der fremstilles masser af god hvidvin i landet, skønt de snarere tilhører 1. division frem for superligaen, modsat mange rødvine. Til gengæld er de fleste til at betale.

Vi kan lede efter de utallige druesorter, som har en regional oprindelse og ofte er knyttet til den lokale gastronomi. Glem chardonnay og sauvignon blanc – og øv dig i at sige vernaccia, garganega, verdicchio eller ribolla gialla. Eller falanghina, som især er kendt fra Campanien, syd for Rom.

En voksen kystlinje leverer masser af fisk og skaldyr – og den på samme tid aromatiske, runde og saftigt frugtige karakter spiller smukt sammen med spaghetti alle vongole – de små og eksklusive muslinger.

Jeg kan godt lide at give dem et skud chili, som indkapsles af vinens relativt runde smag. Der er forskellige holdninger til tomat i retten – jeg synes, det er fint med tomat; det gør godt oven på decembers tunge madbombardement.

Testvinder. Falanghina 2017, Antica Fattoria, 12,5 %

Campania, Italien, Distinto, 1 fl. for 75 kr.

Let røget og aromatisk hvidvin. Frisk og krydret næse. En vis fylde trods ret lav alkohol. Ret rund, men saftig og frisk med pæn syre. God til pasta med små muslinger – hjerte- eller vongole-.

30-75 kroner

Costières de Nîmes 2016, Dauvergne Ranvier, 14,5 %

Rhône, Frankrig, Meny, 75 kr. v. 2 fl.

Jammy/kølig rødvin. Rig duft af kirsebær. Frugtdrevet stil. Saft og frugt i smagen, igen mørke kirsebær, moderat tannin. Kølig undertone frisker pænt op.

Porca de Murca 2016, Comp. d. Vinhas do Alto Douro, 12,5 %

Douro, Portugal, Holte Vinlager, 55 kr. v. 6 fl.

Let hvidvin. Ret neutral næse, men ren og frisk. Let og slank smag med ganske god syre. Tæt på det tyndbenede, men ikke værst til dampet hvid fisk eller rejer.

Le Paradou 2015, Grenache, Ch. Pesquié, 13,5%

Vin de France, Frankrig, Philipson Wine, 50 kr. v. 12 stk.

Enkel og frugtig rødvin. Middeldybe røde bær i duften. Saftig og ligefrem smag uden meget kant eller karakter – men nydelig lille tørstslukker til en halv ”hund”.

Nature Valley (uden årgang), 12,5%

Italien, Føtex, 3 liter for 125 kr. (BiB).

Tynd rødvin. Enkel duft – ja faktisk stort set ingen duft. Tynd og spids smag – syrlig og uden nogen form for karakter eller koncentration. Ganske ligegyldig og tynd sag. En lav pris trækker den akkurat op på 3 tegn.

Chardonnay 2017, Terre des Moutonnes, 13,5%

Coteaux de Béziers, Frankrig, Erik Sørensen Vin, 55 kr. v. 6 stk.

Frugtig hvidvin. Lyse stenfrugter og diskret sødme i næsen. Let smag – ret rund stil, men dog med lidt syre. Uprætentiøs og ret uskyldig chardonnay – men ikke meget spændende.

76-150 kroner

Barda 2017, Pinot noir, Bod. Chacra, 13 %

Patagonien, Argentina, Philipson Wine, 150 kr. v. 12 fl.