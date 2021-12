Verdensførende vaccineforsker laver japansk-inspireret keramik i fritiden

Da Peter Lawætz Andersen som ung gik rundt i Køge og omegn og nød udsigten over bugten, drømte han om at blive havbiolog eller kunsthåndværker. Han tvivlede dog på, at man kunne gøre de to professioner til en levevej, så han valgte af pragmatiske grunde at starte på dyrlægestudiet.

Hans interesse for livet under havoverfladen levede dog stadig, og da han i forbindelse med sit studie fik et tilbud om at forske i sygdomme hos laks og ørreder i forbindelse med fiskeopdræt, slog han til med det samme.