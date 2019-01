Tidligere LO-formand Finn Thorgrimson er død: Han var manden bag arbejdsmarkedspensionerne

Tidligere formand for LO Finn Thorgrimson er død 83 år gammel. Det er en af de helt store skikkelser, som dansk fagbevægelse tager afsked med ved Thorgrimsons død.

Han var formand for LO fra 1987 til 1996. Det var i den periode, at grunden til arbejdsmarkedspensionerne, som i dag sikrer blandt andet håndværkere og industriarbejdere et supplement til folkepension og ATP, blev lagt.

Det er også det første, som hans efterfølger på formandsposten i LO fremhæver.

»Han har stået fadder til noget af det vigtigste for lønmodtagerne i nyere tid - nemlig arbejdsmarkedspensionerne. De har skabt bedre tryghed for lønmodtagerne i pensionistlivet. Det er sjældent, at en faglig leder kan se tilbage på at have skabt noget, som holder årtier efter, at han har forladt rampelyset. Det kunne Finn«, siger Hans Jensen, der var næstformand i LO under Finn Thorgrimson.

Hans Jensen blev LO-formand fra 1996 til 2007.

»Der er ikke ret mange, som jeg har haft så godt og tillidsfuldt med som til Finn. Vi havde nogle rigtige gode diskussioner«, siger Hans Jensen videre.

Finn Thorgrimson blev formand for LO i en tid, der var præget af stor arbejdsløshed. De arbejdsløse blev talt i hundredtusinder, og med Thorgrimson lagde fagbevægelsen strategien om fra at kræve store lønstigninger ved forhandlingerne om nye overenskomster til at gå efter stigninger i reallønnen under mottoet ’heller jobfest en lønfest’.

Det var vigtigere at sikre lønmodtagerne en bedre købekraft end høje lønstigninger, der alligevel blev spist op af prisstigninger. Og så kunne der også med de moderate lønkrav skabes arbejdspladser til mange ledige.

Stort set samtidig med at Finn Thorgrimson, der havde været næstformand i LO fra 1982 til 1987, blev LO-formand genvandt den konservative statsminister Poul Schlüter magten. Selv om fagbevægelsen havde tætte økonomiske og formelle bånd til Socialdemokraterne, udviklede Finn Thorgrimson gode relationer til Schlüter og daværende finansminister Henning Dyremose (K), som blandt andet mundede ud i den såkaldte Fælleserklæring fra 1987, der blandt andet skabte grundlaget for arbejdsmarkedspensionerne.

Arbejdstiden blev også sat ned fra 39 til 37 timer om ugen i Thorgrimsons formandstid.

Finn Thorgrimson blev født i København og begyndte arbejdslivet som ufaglært specialarbejder. I 1967 blev han formand for SiD’s afdeling i Kastrup. Men allerede i 1970 blev han ansat i LO.

Forholdet til Socialdemokratiet kom til at spille en central rolle i hans formandstid. Selv om han var socialdemokrat og sad i byrådet i Tårnby for partiet i årene fra 1970 til 1974, så var det i hans tid, at de formelle bånd til Socialdemokratiet blev kappet.

Inden da havde Finn Thorgrimson haft nogle holmgange med daværende S-formand Svend Auken, og i slutningen af 1989 skrev han en berømt kronik i fagbevægelsens hedengangne avis Det Fri Aktuelt, hvor han opfordrede socialdemokraterne til at droppe sin »berøringsangst« og søge indflydelse på den borgerlige regering. I 1992 støttede han Poul Nyrup Rasmussen i formandsopgøret mod Auken.