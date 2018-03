Chefforhandler: »Kunne jeg gøre nogle ting om her i livet, er aftalen fra 2015 en af dem«

Kunne jeg gøre to-tre ting om her i livet, ville det være en af dem«.

Sådan lyder efterrationaliseringen i dag fra chefforhandleren i Centralorganisationernes Fællesudvalg, Flemming Vinther.

»Overenskomstforhandlingerne i 2015 var et meget frustrerende forløb, hvor arbejdsgiverne i 11. time kom med den her påstand om et løngab fra 2008, og at vi skylder penge. Det forhandlede vi så om 43 timer i træk, og det endte med den her hensigtserklæring«, forklarer Flemming Vinther.

Den omtalte hensigtserklæring er – selv om de færreste måske er bekendte med den – roden til den skyttegravskrig om de offentligt ansattes lønudvikling, som har fyldt debatten om overenskomstforhandlinger siden december. Det handler kort sagt om, at parterne i 2015 blev »enige om« at udligne de 1,6 procent højere lønstigninger, de statsligt ansatte har fået mere end de private siden 2008.

Derfor skulle de offentligt ansatte ikke sætte næsen op efter en betragtelig lønstigning, var meldingen fra innovationsminister Sophie Løhde i december forud for de indledende forhandlinger. Alligevel kaldte fagforeningerne det for spin og »hokuspokus«, når ministeren tog udgangspunkt i 2008. De offentligt ansatte skyldte bestemt ikke noget, mente lønmodtagerorganisationerne.

Det har siden vist sig, at lønmodtagerorganisationerne har spændt ben for sine egne lønkrav ved at skrive under på den aftale. I 2008 fik de offentligt ansatte nemlig pæne lønstigninger, mens finanskrisen, der for alvor havde fået fat i samfundsøkonomien, betød, at privatansatte måtte leve med markant mindre lønstigninger.

Dermed fik de offentligt ansatte et væsentligt forspring. En analyse, som CFU og Moderniseringsstyrelsen har lavet i fællesskab, viser, at de statsansattes løn er steget godt 19 procent, mens lønnen i den private sektor er steget godt 17 procent.

Flemming Vinther står ved, at han underskrev aftalen, men kritiserer teknikken bag statistikkerne og de forudsætninger, hvorunder han accepterede den aftale for tre år siden.

»Ved indeksberegning er det vigtigt, at man sætter sig ned og bliver enige om, hvad det er, man gerne vil vise for at få det mest retmæssige billede«, siger Flemming Vinther, der mener, at der ikke var tid nok til at lave en analyse på baggrund af de tal, de blev præsenteret for.

»Den daværende finansminister ville kun acceptere et enkelt udgangspunkt, og det var 2008. Man kan med andre ord tegne det billede, man vil, og det ville ikke have været mindre korrekt at tage udgangspunkt i 1996 eller 2011«, siger Flemming Vinther og forklarer, hvorfor det alligevel endte med 2008:

»Accepterede vi ikke hensigtserklæringen og et privatlønsværn, så havde vi kastet landet ud i en konflikt«, mener han.

Siden 1984 har der eksisteret en reguleringsordning, der sikrer, at lønudviklingen i det private og offentlige følges ad. Og den virker, siger Flemming Vinther, men det tager noget tid efter så kraftig en lønnedgang, som vi så under finanskrisen. Desuden blev parterne enige om at neutralisere nedjusteringen i det offentlige i 2011 og 2013, hvilket også slår igennem i statistikken for 2008-2016.

»Havde vi reguleret de pågældende år, havde vi faktisk været på niveau med det private allerede i 2012. Det er en alt andet lige-beregning, vi har lavet i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen«, siger Flemming Vinther.