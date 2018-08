Overvismand advarer politikerne mod at sætte for meget fut i samfundsøkonomien Netop som regeringen er i færd med at uddele gaver forud for næste års finanslov, advarer landets uafhængige finans-politiske vagthund mod at tage for store spenderbukser på.

Det lignede tv-billeder fra en valgkamp, da Lars Løkke Rasmussen (V) i går hilste på legende børn i en københavnsk daginstitution.

Med sig havde statsministeren en nyhed om, at regeringen i forbindelse med finansloven for 2019 vil afsætte 1 milliard kroner til børneområdet. Den ene milliard, der udmøntes over fire år, er blot en af flere gaver, der drypper ud over befolkningen i disse dage, hvor regeringen barsler med en finanslov, der bliver den sidste før et folketingsvalg. Der vil utvivlsomt komme mere af den slags, når regeringens samlede forslag fremlægges på torsdag. Men forud for præsentationen og de efterfølgende forhandlinger i Folketinget opfordrer overvismand Michael Svarer fra Det Økonomiske Råd politikerne til at fare med lempe.

»Selv om den offentlige økonomi ser sund ud i det store hele, så er der ikke så meget at rutte med i forhold til finansloven for 2019«, siger Michael Svarer.

Skal det tolkes som en hævet pegefinger fra din side over for politikerne?

»Ja, det kan man godt sige«.

De økonomiske vismænd har i deres seneste rapport fra foråret konkluderet, at finanspolitikken er mere end holdbar. Men det er det vel at mærke på lang sigt.

De store overskud indtræffer først efter perioden 2040-50, når de store efterkrigsgenerationer dør. Til den tid vil det betyde flere borgere på arbejdsmarkedet i forhold til andelen af pensionister. Og det giver bedre statsfinanser. Indtil da vil der fortsat være et pres på de offentlige finanser. Næste år forventer vismændene da også et såkaldt strukturelt underskud tæt på 0,5 procent af bruttonationalproduktet (bnp). Det er netop grænsen i den budgetlov, der blev vedtaget efter finanskrisen, og det sætter i sig selv en naturlig grænse for en lempelse af finanspolitikken, fremhæver Michael Svarer. Han er ikke ked af den regel i den nuværende situation, hvor der er så meget gang i økonomien, at politikerne skal passe på med at skabe grundlaget for en overophedning.

Finanslov Det ved vi Forud for præsentationenaf forslaget til en finanslov i næste uge har regeringen vanen tro løftet sløret for flere tiltag. 1 Regeringen vil afsætte100 mio. kr. i permanente midler på den kommende finanslov til de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser. 2 Regeringen vil føre100 mio. kr. om året tilbage til kulturlivet efter kritik af besparelser. 3 Regeringen vil afsætte 60 mio. kr. til at undersøge muligheden for en fast forbindelse fra Sjælland over Samsø til Aarhus kun for biltrafikken. 4 Regeringen vil bruge1 mia. kr. i perioden 2019-22 til de første 1.000 dage af de mest udsatte børns liv. Herunder til flere pædagoger. 5 Regeringen vil giveAnkestyrelsen ekstra 35 mio. kr. i 2019 til at nedbringe behandlingstiden på sager om bl.a. boligstøtte, børnetilskud og sygedagpenge. 6 Regeringen vil støtteWorld Pride og Eurogames i København i 2021. Dog uvist med hvor meget. Vis mere

»I vores optik gør det ikke så meget, fordi vi er i en situation med højkonjunktur med behov for en lidt strammere finanspolitik end det modsatte. Det er ikke sådan, at man bare kan give los«, siger Michael Svarer.

I 2019 er der i den seneste opgørelse fra Finansministeriet 5 milliarder kroner i det såkaldte økonomiske råderum. Det er kort fortalt de penge, der er tilbage, når de forventede udgifter er betalt. Af de 5 milliarder går minimum 1,5 milliarder til at sikre en vækst i det offentlige forbrug på de 0,3 procent, der er skitseret i regeringsgrundlaget. Med det udgangspunkt er der 3,5 milliarder kroner tilbage at lege med. Det vil formentlig være muligt at bruge hele råderummet og stadig holde sig inden for det, vismændene anser for fornuftigt. Men det afhænger helt af, hvordan politikerne vælger at bruge pengene.

Man har nok forstrækkelsen fra finanskrisen siddende i kroppen i det politiske system Michael Svarer, Overvismand

Om pengene for eksempel går til skattelettelser eller vækst i det offentlige forbrug, er nemlig afgørende for effekten på samfundsøkonomien. I udgangspunktet sætter lavere skatter mindre fut i økonomien end vækst i det offentlige forbrug, fordi det blandt andet formodes, at borgerne bruger noget af deres lavere skat til at sætte ind på en opsparing.

I den kontekst er det værd at holde øje med to opsigtsvækkende meldinger fra finansminister Kristian Jensen (V). I sommerferien droppede finansministeren sit partis hidtidige målsætning om såkaldt nulvækst i det offentlige. I stedet er hans ambition de kommende 10 år en moderat, gradvis vækst. Han har også gjort det klart, at skatteborgerne ikke skal forvente en lempelse af skatten på arbejdsindkomst inden et valg.

Michael Svarer vil ikke forholde sig til meldingerne fra finansministeren eller andre af de enkeltstående tiltag, der allerede er offentliggjort. For vismændene er enkelthederne nemlig ikke det afgørende. Det er i stedet den samlede cocktail.

De vil have blik for den såkaldte finanseffekt, der viser, hvordan finansloven i sin helhed påvirker samfundsøkonomien i forhold til det forgangne år. Altså populært sagt, om der bæres mere brænde til bålet eller ej.

»Der skal være en neutral eller muligvis endda en lidt negativ finanseffekt. Hvis forslaget til en ny finanslov har en positiv effekt, så vil vi synes, at det er uhensigtsmæssigt i forhold til den økonomiske situation«, siger Michael Svarer.

00’erne spøger

Det er ikke mange år siden, at politikerne førte en finanspolitik, der viste sig at være uhensigtsmæssig.

I 00’erne blev Danmark hårdere ramt af finanskrisen end mange andre lande, fordi politikerne i tiden op til krisen havde hældt benzin på bålet i stedet for at bremse op. Om risikoen for en gentagelse af fejlen fra dengang siger Michael Svarer, at »der selvfølgelig altid er en risiko«.