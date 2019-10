Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories serie om Arktiske Eventyr: Missionæren Hans Egede var til grin blandt inuitterne

Hør podcast: Hans Egede Hør podcast: Hans Egede Hør podcast: Hans Egede Henter… 37:07

Inuitterne var superoverlevere, der havde perfektioneret deres levevis i det ekstreme grønlandske klima. Derfor havde de også god grund til at stille sig kritisk an over for den dansk-norske præst Hans Egede, der i 1721 begyndte sin missionsvirksomhed i området omkring nutidens Nuuk.

Men Egede fik efterhånden lært sproget og fik med møge og drøje omvendt et antal grønlændere, og kristendommen bed sig fast. Med tiden blev det en opgave for grønlænderne selv at udbringe det hellige budskab, og indsatsen fra missionshjælperne, de såkaldte kateketer, i kristningen af Grønland kan ikke undervurderes.

Kongerækkens serie om arktiske eventyr udkommer dagligt fra 6. til 9. oktober.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen