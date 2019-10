Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories serie om Arktiske Eventyr: For 100 år siden havde polarforskerne rockstjernestatus

Historiepodcasten Kongerækken er klar med ny serie, der i fire afsnit gennemgår Grønlands historie fra vikingen Erik den Røde over Hans Egede og til diskussionen om Grønlands modernisering og udviklingen i retning af større selvbestemmelse.

Hør podcast: Legendariske ekspeditioner Hør podcast: Legendariske ekspeditioner Hør podcast: Legendariske ekspeditioner Henter… 38:21

Verdens største ø var længe i både geografisk, kulturel og botanisk forstand et mysterium. Derfor drog et væld af videnskabelige ekspeditioner ud for kortlægge landet, studere dyr og planter og dokumentere fangersamfundenes kultur.

Mænd som Knud Rasmussen, Peter Freuchen og Ludvig Mylius-Erichsen blev berømte personligheder, der både skabte store forskningsresultater og pirrede drømmene om storslåede eventyr.

Men de legendariske ekspeditioner ud i det ukendte var alt andet end ufarlige, og flere polarfarere kom til at betale en høj pris for deres vovemod.

Samtidig begyndte spørgsmålene om Grønlands fremtid at trænge sig på: Skulle Grønland være et friluftmuseum for en uspoleret fangerkultur, eller skulle det grønlandske samfund følge med den øvrige verden ind i den nye tid?

Kongerækkens serie om arktiske eventyr udkommer dagligt fra 6. til 9. oktober.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen