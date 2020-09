Bogfolk Lone Frank: »Vi har både brug for faste, dybe forhold og affærer med tilfældige partnere« Lone Frank: »Vi har både brug for faste, dybe forhold og affærer med tilfældige partnere« Lone Frank: »Vi har både brug for faste, dybe forhold og affærer med tilfældige partnere« Henter… 46:02 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Størst af alt er kærligheden, sagde apostlen Paulus, og det samme siger videnskabsjournalist og forfatter Lone Frank i sin nye bog, men en affære ved siden af er heller ikke af vejen. Faktisk er vi fra naturens side programmeret til utroskab.

Det fortæller Lone Frank i den nyeste udgave af podcasten Bogfolk, som udkommer i dag. Jeg har fulgt hende, siden hun begyndte at skrive sine videnskabsjournalistiske bøger, og var nysgerrig efter at finde ud af, hvor stor betydning hun tillægger biologi og evolution i forbindelse med kærlighed.

»Evolutionært har det været fordelagtigt både for kvinder og mænd at kunne snige sig til en parring hist og her. Socioseksuelt er vi på den måde, at vi både har længsel efter faste dybe, emotionelt prægede forhold og lyst til tilfældige partnere«, siger Frank.

Det handler om at give efter for en trang, og hvor slemt er det egentlig at give efter for en biologisk trang, spørger hun. Hun har selv oplevet utroskab som en slags teater, hvor hun pludselig gav sig selv lov til at være en anden, end den hun plejede at være:

»Jeg koblede af fra min samvittighed, mens jeg gjorde det, og var en anden og mere spændende person, og slukkede for det, da jeg tog hjem«.

»Kærlighedens app blev installeret af naturen for at få mænd bundet til kvinder og børn. Der er stor funktionalitet i, at kærlighed findes. Men for den enkelte er kærligheden irrationel«, siger Frank i en samtale, som også kommer ind på #MeToo, forskellene i mænds og kvinders seksualitet og hvor vores seksuelle præferencer egentlig kommer fra.