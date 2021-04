Bogfolk Dennis Nørmark: »Mette Frederiksen er en brutal magtpolitiker« Dennis Nørmark: »Mette Frederiksen er en brutal magtpolitiker« Dennis Nørmark: »Mette Frederiksen er en brutal magtpolitiker« Henter… 33:52 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Dennis Nørmark er antropolog, forfatter og næstformand i DR’s bestyrelse, og så er han en indædt kritiker af statsminister Mette Frederiksen. Hun samler ikke nationen, hun splitter den, mener han.

I den seneste udgave af Bogfolk, Politikens litteraturpodcast, kalder han statsministeren en brutal magtpolitiker:

»Hun har orienteret sig i de store værker, der fortæller, at kriser, dem skal man bruge til at få så meget ud af politisk som overhovedet muligt. Det er ikke fordi, jeg ikke under hende det, men det er en interessant mekanisme, at hver eneste gang hun har strammet skruen mere, har folk jublet. Det viser, at frygt og ængstelighed er et enormt nyttigt og potent politisk redskab«.

Dennis Nørmark sammenligner situationen i Danmark med, hvad der foregår i mere autoritære systemer.

»I alle systemer, hvor der er en autokratisk styring, klarer man det ved at fortælle, at der er noget, folket skal være bange for - jøderne muslimerne, nabostaterne. Der er ikke nogen autokrater, som ikke holder sammen på tingene igennem en eller anden form for frygt og udpegning af en fjende«.

Og nu skal vi så være bange for AstrazZeneca-vaccinen. Det er Nørmark stærkt kritisk over for:

»Jeg er tilhænger af den svenske strategi. Jeg ved godt, at det bliver betragtet som landsforræderi, men det er jeg, og det har jeg været fra starten«.

Nørmark mener, svenskerne har en mere 'voksen' måde at håndtere pandemien, for man kan ikke forhindre, at folk nogle gange dør af både virus og vacciner.

»De har en langsigtet strategi. Der er en antropologisk indsigt i den forståelse, som jeg synes har manglet i den danske, der har haft et virologisk tunnelsyn«.

»Vi ønsker en beskyttelse mod al ondskab, og det samfund vi får af det, vil jeg bruge alle mine vågne timer på at bekæmpe«.

