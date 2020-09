Første afsnit i ny podcastserie: Færdiguddannet - hvem er jeg?

I slutningen af august fik 24-årige Stephanie Rode sin kandidatgrad i retorik. Hun gik direkte fra ungdomsuddannelsen til studiet, og hun har haft flere studiejobs, som hun blev rådet til. Nu er hun kandidat. Alligevel er hun ikke helt tilfreds med sig selv.

»Jeg havde sådan en idé om, at det ultimative succeskriterium var, at jeg havde et job, før jeg blev færdig«, fortæller hun.

Serie: Vejen fra uddannelse til arbejdsliv I podcastserien ’Cand.hvad.nu’ giver Politiken ordet til dimittenderne. Vært Laura Aller Jónasdóttir får besøg af skiftende paneler af nyuddannede, som deler deres oplevelser med at blive færdige efter mange års studier, stå uden job, og hvordan det føles at begynde på en ny arbejdsplads og skulle være sin løn værd. Redaktion: Producent Kathrine Eggert Wadsholt og redaktør Nina Kragh Lyt til de fire afsnit i serien i Politikens podcast-app eller i iTunes eller Spotify. Vis mere

I en ny podcastserie ’Cand.hvad.nu’ fortæller nyuddannede om vejen fra uddannelse til arbejdsliv.

I første afsnit deler Stephanie Rode og to andre deltagere i panelet, hvordan de har oplevet at sige farvel til identiteten som studerende, hvor verden drejer sig om at dyrke selv sig og sit hoved og læse lige det, man har lyst til – mens SU’en tikker ind.

»Der er noget i ikke at kunne se fremtiden for sig, som gør det hårdt at stoppe med at være studerende. For det var et liv, jeg virkelig kendte og følte mig meget tilpas i«, siger Ingrid Rasmussen i podcasten.