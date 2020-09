Ny podcast: Er fællesskab løsningen på et usikkert arbejdsmarked?

Du behøver ikke hoppe fra freelancekontrakt til freelancekontrakt eller vente på, at nogen ansætter dig, hvis det ikke er det, du gerne vil. Du kan gå sammen med andre om at skabe jeres eget arbejdsliv.

I fjerde og sidste afsnit af podcastserien ’Cand.hvad.nu’ får vi besøg af to virksomheder, som fortæller om styrkerne – og udfordringerne – ved at bryde med det individuelle og gå sammen som et kooperativ. Det vil sige en demokratisk virksomhed, hvor alle er med på lige vilkår uden en investor eller ejer, der skal have sine penge igen.

Medvirkende Maja Louise Sørensen, medstifter af Flexwerker

Kasper Marstal, direktør i Teal Medical

Traditionelt er kooperativer i Danmark stiftet af håndværkere og mejerister for at dele udgifter og skabe mere stabilitet. Men arbejdsmarkedet har ændret sig, og nu er der et voksende fokus også i fagbevægelsen på, at akademikere kan få gavn af at etablere sig i demokratiske virksomheder.

Villige til at tjene det halve

Flexwerker er en af de virksomheder, som er gået den vej. De fem stiftere er alle akademikere med primært humanistisk faglighed, som for et par år siden besluttede sig for at gå sammen som et kollektiv. De har netop etableret sig som et kooperativ blandt andet som modvægt til et usikkert arbejdsmarked.

»Det er stressende, det kan være ensomt, det kan være svært at føle, hvor ens faglige identitet ligger. Man skal holde sig i gang, sælge sig selv og gøre sig lækker for arbejdsmarkedet«, fortæller medstifter Maja Louise Sørensen i podcasten.

Teal Medical arbejder med kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, og de seks stiftere er gået sammen for at få mulighed for at arbejde med det, de havde allermest lyst til. Selvom de kunne gå ud og tjene det dobbelte, hvis de tog et job hver for sig.

»De folk, vi har haft inde til samtaler, er villige til at få halvdelen af den løn, de kommer fra, fordi vi tilbyder noget helt andet«, siger direktør Kasper Marstal, men bemærker, at han da også selv på et tidspunkt gerne vil op at tjene lidt mere.

Begge virksomheder er stiftet med et ønske om at skabe et bedre arbejdsliv. Men hvad er det? Lyt med, når vi taler om, hvordan man balancerer formål og drømme med at tjene penge nok til at kunne leve, stressplaner, hvor resten knokler, mens en kommer ovenpå igen, og hvordan alle beslutninger ikke behøver tages i fællesskab.