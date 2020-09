Ny i job: Er jeg overhovedet min løn værd?

Korte kontrakter, praktik og frivilligt arbejde har været vejen ind til de første job for panelet i tredje afsnit af podcastserien ’Cand.hvad.nu’.

»De første to uger efter jeg afleverede min bachelor arbejdede jeg 80 timer om ugen. Der tænkte jeg; hvis det her er voksenlivet, så bliver det uden mig. Jeg græd hele tiden og var så stresset og rystede og tænkte bare, det kommer ikke til at ske«, fortæller Nicoline Reimann Døcker i udsendelsen om at begynde på en arbejdsplads som nyuddannet.

I de tidligere afsnit har vi talt om perioden, hvor man kæmper for at få et job. Men når man så har skrevet under på en kontrakt, hvordan føles det så at have første dag på arbejde som nyuddannet? Det fortæller de tre paneldeltagere om i det her afsnit.

Medvirkende Kirstine Pedersen, 31 år, er uddannet cand. mag i fagene antropologi og arkæologi fra Aarhus Universitet. Har været ansat på tre korte kontrakter i flere interesseorganisationer siden.

Nicoline Reimann Døcker, 27 år, professionsbachelor i leisure management fra Professionshøjskolen Absalon. Blev færdig i januar 2019 og har siden arbejdet i et eventbureau.

Martin Gejlsbjerg, uddannet markedsføringsøkonom fra CPH Business, arbejder i et rekrutteringsfirma. Vis mere

I udsendelsen fortæller Kirstine Pedersen, at hun elskede at studere og frygtede, at livet havde peaket, da hun blev færdiguddannet. Men hun oplevede, at man bliver ved med at lære ude på arbejdsmarkedet.

Serie: Vejen fra uddannelse til arbejdsliv I podcastserien ’Cand.hvad.nu’ giver Politiken ordet til dimittenderne. Vært Laura Aller Jónasdóttir får besøg af skiftende paneler af nyuddannede, som deler deres oplevelser med at blive færdige efter mange års studier, stå uden job, og hvordan det føles at begynde på en ny arbejdsplads og skulle være sin løn værd. Redaktion: Producent Kathrine Eggert Wadsholt og redaktør Nina Kragh Lyt til de fire afsnit i serien i Politikens podcast-app eller i iTunes eller Spotify: #1 Færdiguddannet - hvad nu?

#2 Hverdag i dagpengeland

#3 Ny i job - er jeg overhovedet min løn værd?

#4 Er fællesskab løsningen på et usikkert arbejdsmarked? Vis mere

Af samme årsag er Martin Gejlsbjerg glad for at være begyndt som trainee på sit første job. Så får han godt nok mindre i løn, men der ligger en plan for, hvordan han skal udvikle sig, han får gradvist mere ansvar og føler, han kan krav på at få hjælp og feedback. Ligesom mange andre i millennialgenerationen er lønnen ikke det vigtigste for ham.

»Det vigtigste er en stejl læringskurve«, siger han i udsendelsen.

Til en vis grænse. Hør, hvor den går, i tredje afsnit.

Fakta, vi henviser til i podcasten: Deloittes Millennialsurvey og Karen Spuur, lektor i ledelse på CPH Business