Ny podcast: Hverdag i dagpengeland

Inge-Christine Møgelmose blev færdiguddannet sidste sommer. På den tid har hun søgt jobs i alle dele af landet undtagen Sønderjylland, og troligt trawlet jobportalerne også langt fra gymnasielærerjobbet, som hun allerhelst vil have. Det har ført til tre samtaler og ingen ansættelser.

Serie Vejen fra uddannelse til arbejdsliv I podcastserien ’Cand.hvad.nu’ giver Politiken ordet til dimittenderne. Vært Laura Aller Jónasdóttir får besøg af skiftende paneler af nyuddannede, som deler deres oplevelser med at blive færdige efter mange års studier, stå uden job, og hvordan det føles at begynde på en ny arbejdsplads og forsøge at være sin løn værd. Redaktion: Producent Kathrine Eggert Wadsholt og redaktør Nina Kragh Lyt til de fire afsnit i serien i Politikens podcast-app, iTunes eller Spotify. Vis mere

Hun er ikke den eneste nyuddannede akademiker, som begynder sit arbejdsliv med en periode på dagpenge. Det gælder for langt de fleste – også for de to andre paneldeltagere, som er med i andet afsnit af podcastserien ’Cand.hvad.nu’.

Alligevel kan jobsøgningen være ensom, og og man kan føle sig doven, selvom der bare ikke er job at få.

»Jeg har lige købt nye briller, men da jeg havde bestilt dem, gik jeg hjem og græd i et døgn. For jeg havde ikke gjort mig fortjent til nye briller. Det havde jeg først den dag jeg fik et job«.

Medvirkende Inge-Christine Møgelmose, 28 år, kandidat i religionsvidenskab og nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet

Matias Fernando Ovens, 27 år, kandidat i Management and innovation of business development fra Copenhagen Business School

Laura Knudsen, 28 år og kandidat i klimaforandringer på Københavns Universitet Vis mere

Derfor taler vi i andet afsnit om, hvordan man skaber en hverdag i dagpengeland, og panelet deler både deres gode og dårlige oplevelser med systemet, og alt det, der følger med at søge arbejde.