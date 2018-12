Er du »9-17-soldat i norm-samfundets tjeneste?«: Så skab dig dog dit eget liv!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg tror ikke på, at et 9-17-arbejdstagerliv passer til os alle sammen. Så, nu har jeg sagt det, og jeg har krænket en ellers ukrænkelig grundpille i hele samfundet, nemlig arbejdslivets form og norm.

Samfundet er indrettet sådan, at de fleste danskeres hverdage ser ret ens ud. For en fast månedsløn lader vi en arbejdsgiver bestemme, hvor vi skal være, og hvad vi skal lave 5 dage om ugen, 46 uger om året, 45 år i træk. For nogen kan det virke som en tryg dyne af genkendelighed, mens det for andre er som en kvælerslange, der langsomt vrider hver en dråbe livslyst ud af sjælen.

Så, nu har jeg sagt det, og jeg har krænket en ellers ukrænkelig grundpille i hele samfundet, nemlig arbejdslivets form og norm Mille Bruun Sjøgren, freelancejournalist, om et 9 til 17-arbejdsliv

Jeg hører selv til den sidste gruppe. Et klassisk arbejdstagerliv levner nemlig ikke nok tid til alle de ting, jeg ud over arbejdet gerne vil fylde mit liv med. Jeg er nok heller ikke ene om at synes, at livet da for helvede godt må byde på andet end de samme hverdage med arbejde og trætte aftener med ’Vild med dans’ og ’Den store bagedyst’.

Hvor mange af os trives egentlig slet ikke i denne arbejdskultur, som ender med at blive en livsstilskultur, fordi der vitterlig ikke er tid eller energi til så meget andet i livet end bare arbejde? Er det 2 pct., 10 pct. eller måske 30 pct.?

Nogle mener sikkert, at de fleste har det glimrende i et liv, hvor andre bestemmer over det meste af deres tid. Jeg tror derimod, at mange af os kunne blive meget bedre versioner af os selv, hvis vi turde leve på en anden måde, hvor vi selv har dirigentstokken i hånden i vores hverdage. Måske kunne vi endda bremse vores galopperende forbrug af antidepressiv medicin. Mere end 400.000 danskere spiser det stads for overhovedet at holde tilværelsen ud.

Og hvad gør fagbevægelserne egentlig for at hjælpe os med at udvikle fremtidens arbejdsmarked, hvor frihed og arbejdsliv kan gå hånd i hånd, i stedet for et arbejdsmarked, der holder os fast i en forældet industrisamfundstankegang, hvor 9-17 er et dogme?

For en del år siden fortalte en velmenende sagsbehandler fra min a-kasse mig, at jeg kunne blive freelancer, indtil jeg fandt et rigtigt job. Vorherre bevares! Han skulle hellere have sagt, at jeg kunne få mig et rigtigt job, indtil jeg kunne blive freelancer og bestemme over min egen tid. På den måde kan jeg få mere ud af mit liv end bare et arbejdsliv. Min pointe er, at jeg ikke ser mange innovative artikler i mit fagblad om fremtidens måde at arbejde på, når man nu ikke er skabt til et 9-17-job.

Hvis vi accepterer min antagelse af, at en stor del af danskerne ikke fra naturens side er skabt til at blive bestemt over det meste af deres liv, tror jeg, at mange af os vil blive lykkeligere, hvis vi gør oprør mod normtænkningen. Nogle mennesker vil med garanti trives bedre i et liv som deltidsansatte, hvor de dyrker en masse sport i dagtimerne.

Andre vil sikkert trives bedre i et liv som freelancere på Bali, hvor de kan surfe hele morgenen, inden deres kunder i Danmark vågner. De fleste af os vil nok trives bedre med kortere arbejdsdage, hvor vi rent faktisk bagefter har energi og overskud til at lave andet end at spilde livet med at glo på fordummende skærme.

Alle dem, som ikke føler, at de har ramt meningen med livet lige i røven, skal ruske op i deres liv, for de får ikke flere

Det virker, som om det er en fuldstændig låst præmis, at arbejde foregår fra 9 til 17. Modargumentet mod min pegen fingre ad samfundets indretning kan selvfølgelig være, at de fleste elsker deres arbejde. Det kunne jeg heller aldrig drømme om at betvivle. Jeg elsker også at gå lange ture, men jeg gider da ikke gøre det 8 timer om dagen, 5 dage om ugen. Så har jeg jo ikke tid til andet.