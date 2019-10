Mangfoldighed i toppen skaber vækst på bundlinjen

Flere undersøgelser viser, at diversitet i en virksomheds øverste ledelse afspejler sig positivt på bundlinjen. Og selvom køn er et af de mest betydningsfulde parametre i den sammenhæng, ses der stadig langt flere mænd end kvinder i toplederstillinger og på tunge bestyrelsesposter.

GoGetty er en online social platform, der gør kønsdiversitet og inklusion på de øverste poster i danske virksomheder transparent og målbar. Ewelina Reszke og Helene Aagaard, der står bag virksomheden, beskriver platformen som en kombination af LinkedIn og Trustpilot, hvor firmaer får point efter, hvor ambitiøse de er på diversitetsområdet. Med GoGetty satser de to iværksættere på at skubbe positivt på udviklingsprocesser for diversitet og mangfoldighed og dermed ligestilling og lighed på lang sigt.

Investorerne kan sagtens se ideen i Ewelina og Helenes projekt, men er det for let for en stor spiller som LinkedIn lynhurtigt at kopiere GoGettys diversitet score og tilføje den på deres allerede succesfulde platform?