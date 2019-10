Donutmodellen #05: Fremtidens byggeri skal inspireres af legoklodser og heksagoner

Byggebranchen er en af de industrier, der udleder allermest CO2. Samtidig er branchen enormt traditionel, så hvis der skal nye materialer på bordet, må disse være lette anvende, og prisen skal være lige i øjet.

Mohocon - med Niels Boje Lund i spidsen - er en virksomhed, der har en mission om, at vi skal bygge mere bæredygtigt. Virksomheden har udviklet et heksagon af genbrugsplast, der skal erstatte den traditionelle betonvæg i byggeriet.

Alle er enige om, at der er et stort behov for at tænke i nye løsninger i byggebranchen, men er det lige netop Mohocon, der har opfundet den nye bæredygtige superbyggeklods?