22. november: Er der en vej ud af bandelivet efter Nedim Yasar?

01 Til samlet billedhjul Nedim Yasar - første gang jeg mødte ham. Jeg lavede portrætter af ham i et neutralt klasselokale. Han var på det tidspunkt ikke vant til at stå foran kameraet og skiftede mellem sit hårde blik for i næste øjeblik at flække sammen af grin - fordi han blev genert. Nedim Yasar. tidligere bandeleder valgte at gå i exitprogram. I 2015 fulgte fotograf Miriam Dalsgaard - Nedim Yasar igennem en måned - i den periode hvor han var i gang med at bygge sit nye liv op - uden kriminalitet. Han fortalte at det var en meget ensom tid, men han valgte at blive meget aktiv i sit studiemiljø på HF.