4. januar: 'El Chapo' - opgøret med verdens største narkoforbryder

Verdens største narkoforbryder 'El Chapo' har siden november været hovedpersonen i en meget omtalt retssag ved retten i New York. Han er anklaget for indsmugling af 200 tons kokain og for mord på 3000 mennesker. Hvad fortæller retssagen om en verdensomspændende narkokriminalitet, der er i gang med at ødelægge Mexico med vold, mord og bestikkelse?