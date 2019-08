Otte timers nattesøvn er i dag udtryk for overskud og sundhed. At få en god søvn er altså blevet et kulturelt statussymbol, og søvnforskning er i vækst. Så hvad kan vi lære om tilværelsens bevidstløse timer? Og har vi overhovedet brug for otte timer i streg?

