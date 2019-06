Hårbøjler, genbrugsfund og cykelshorts: Sommermoden anno 2019

Minitasker, cykelshorts og store hårbøjler. Det er tid til at finde sommertøjet frem og til at lade sig inspirere af danske musikeres trendy 90'er-vibrationer, genbrugsbutikkernes unikke varer og afslappede folk på de københavnske gader.

Poptillæggets modekyndige panel guider dig i denne uge gennem sommerens største og mest invasive trends, fortæller om tøj i en klimakrise og om at turde skille sig ud med batik, smykker og andet ekstravagant tilbehør til outfittet.

Træk vejret, køb ting du har lyst til at gå i og sigt efter at genopdage, i stedet for at udskifte, din nuværende garderobe. For nøgleordene til sommermoden anno 2019 er genbrug, bæredygtighed, selvtillid og øje for det unikke.

Ugens anbefalinger

1. Hør den nye EP fra Liss, særligt nummeret 'Runaway', som ifølge Mads Axelsen er det bedste nummer, de nogensinde har lavet 2. Bliv både skræmt og fanget af HBO-serien 'Years and Years' om en om en skør og fjollet familie, som vi følger gennem en længere årrække. Og den fremtid vi følger er skræmmende. 3. Se Meryl Streep med falske tænder i 2. sæson af 'Big Little Lies' 4. Anskaf bogen 'Omrids' af Rachel Cusk som er første del i en trilogi, og det er fænomenal sommerlæsning Vis mere

Ugens panel

1. Moussa Mchangama: Kulturformidler, modeekspert og medindehaver af In futurum, som tilbyder strategisk rådgivning om bæredygtighed. 2. Mads Axelsen: Radiovært og stylist for flere danske musikere. 3. Sidsel Alling, blogger om mode og arbejder med kommunikation og SoMe. Vært: Lucia Odoom.