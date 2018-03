Nyt kulinarisk koncept: Tag på vandretur med spisebilletter som madpakke Kan du lide lange gåture? Kan du lide køer? Og kan du lide mad? Så kan du overveje Vorarlbergs nye kulinariske vandrekoncept, hvor turen i alle detaljer er færdigpakket.

Bimlebamlebimlebamle.

Lyden af koklokker – og dermed også lyden af Østrig – er massiv her på toppen af den moderne kabinelift i Bezau i 1.640 meters højde, godt 10 kilometer øst for Bodensøen og hovedbyen Bregenz. En af køerne er så begejstret for selskab, at den har stillet sig på tværs af vandrestien, så den kan være sikker på at blive kløet bag ørerne.

REJSEDEKLARATION Politikens rejse til og ophold i Vorarlberg var betalt af Østrigs Turistbureau. Bureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Vi er i Vorarlberg, den lille delstat længst mod vest i Østrig, og her har turistkontoret i Bregenzerwald sammen med områdets restauranter og hytter udviklet ’kulinarisk vandring’, der består i, at man kombinerer sin vandretur med tre retter; morgenmad, frokost og dessert indtaget på tre steder, der ligger smukt og har god lokal mad på kortet, og som man betaler for med en værdikupon, man har købt i en samlet pakke på turistkontoret.

I den lille kuvert med en grøn sløjfe om ligger også en kupon til vores første bjerglift og billet til den bus, der i eftermiddag skal køre os tilbage til desserten og tilbage til startstedet. Her er også et kort, en detaljeret rutebeskrivelse og en tidsplan, hvor man kan se lifternes åbningstider, og hvornår man for eksempel skal være i dalen for at nå den sidste bus tilbage til byen.

Bjergguiden i lommen

Turene er klassificeret efter sværhedsgrad, og hvor lang tid vandringen normalt tager, så folk kan tage højde for fysiske begrænsninger og finde noget, der passer til hele familiens benlængde og tålmodighed. Og der findes ture til både sommer, efterår og vinterbrug.

Foto: Per Munch Vandring i mørke til bjergtoppen Kanisfluh i 2.044 meters højde er et fast tilbud fra turistkontoret med guide og lån af pandelamper. Belønningen er solopgang fra første parket.

Vorarlberg fakta Vorarlberg er Østrigs vestligste delstat, der grænser op til Tyskland og Liechtenstein. Mod vest ligger Bodensøen, mod øst bjergkæden med Arlberg og det kendte skiområde Lech Zürs. Vorarlberg har 388.000 indbyggere, og der er kun 100 km fra nord til syd. Vorarlberg er landbrugsland og osteland med over 400 slags oste. Mest kendt er den hårde Bergkäse, som også gav landet samhandel med og inspiration fra resten af Europa. Mad, arkitektur og kultur er vigtigt i Vorarlberg. Nærmeste lufthavn er i Zürich i Schweiz, 123 km mod vest fra Bregenz. Innsbrück og München ligger ca. 180 km øst for Bregenz. Tilbringer du tre nætter i Bregenz-området, får du gratis offentlig transport under opholdet. Billetter til ’Carmen’ i perioden 19. juli-19. august 2018 fås for 30-345 euro (omkring 223-2.566 kroner) og kan købes på bregenzerfestspiele.com For øvrig info se vorarlberg.travel og austria.info Vis mere

»Vi vil gerne lokke folk ud på spændende ture, de ikke kender. Men hvis man ikke er vant til bjergene og egnen, kan det godt være svært at begive sig ud i det blå – uden at vide, hvor stejlt det bliver, uden at vide, hvor man kan få noget at spise, eller hvordan man bagefter kommer tilbage til byen«.

Sådan fortæller Conny Kriegner, turistkontorets vandreguide, om de kulinariske vandringer, hvor vandrefuglene i princippet har bjergguiden med i lommen og ikke behøver madpakken, men kan nøjes med at nyde turen.

»I stedet for en vandring, hvor man kommer i tvivl om ruten undervejs, bliver det til en skattejagt, hvor der hele tiden sker noget nyt«, forklarer hun.

Inden vi skal klø den tålmodigt ventende ko, skal vi lige have brugt vores første spisebillet på Baumgarten Panorama Restaurant. Her får vi med udsigt til den enorme Bodensø fuld morgenbuffet inklusive Riedel, der er en slags stegt majsmel, som man her på egnen bruger til at lægge en solid bund.

3 tip inden vandring 1) Vandrestøvler. God sål, der ikke glider i vådt vejr og på klipper. Høje skæfter, der giver ankelstabilitet, og en støvle, der kan tåle lidt vand og mudder. Mange bjergguider vil ikke have folk med på tur, hvis de ikke har de rigtige støvler på. 2) Rygsæk. Uundværlig til ekstra trøje og en vindtæt jakke. Hue, vabelplaster (fx Compeed), lidt vand og en chokoladebar. Har man børn med, skal man også tænke fremad for dem, så ingen går sukkerkold eller kommer til at fryse. 3) Stave. Især på vejen ned kan stave aflaste en ikke så erfaren vandrer. Køb teleskopstave, som kan være lidt kortere, når man går op og lidt længere på vejen ned. Og som kan skydes sammen, så de kan være i kufferten. Kilde: Conny Kriegner, bjergguide, turistkontoret i Bregenzerwald, Vorarlberg Vis mere

På vejen, der løber forbi koen på stien, forklarer Conny Kriegner, at man ikke skal lade sig narre af køernes gemytlige udseende, men have respekt og holde afstand. Hvert år sker der dødsulykker.

Ost er guld

Conny Kriegner fortæller, at kodriften er en væsentlig del af Vorarlbergs kultur. Man holder kvæg i tre niveauer. I dalen om vinteren, på de nærmeste højdedrag om foråret, og så fortsætter man helt op på fjeldet om sommeren.