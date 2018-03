Billedserie: Farverig blomsterfest hylder foråret

3 andre oplevelser i Funchal

1. Kurbyen Monte

Tag kabelbanen fra Funchals centrum op ad bjerget, hvor Monte ligger. Den gamle kurby huser den helt fantastiske have, Jardim Tropical Monte Palace. Her går du rundt under kæmpestore palmer, blandt farvestrålende orkidéer og forbi kinesiske pagoder, små vandløb, søer og vandfald.

2. Botanisk have

Tag endnu en kabelbane til Madeiras botaniske have, Jardim Botânico de Madeira, hvor udsigten over Funchal og Atlanterhavet kun med nød og næppe overstråles af de blomstrende bourgonvillaer, strelitziaer og andre smukke lokale blomster. Går du ud af udgangen bagerst i haven eller tager kabelbanen tilbage til Montes tropisk have, finder du Madeiras berømte slædeførere, der (mod betaling) tilbyder at køre dig halvvejs til Funchal. En hæsblæsende tur gennem de stejle, smalle gader i en specialbygget slæde og i meget høj fart. Bremsen? Slædeførerens skosåler.

3. Middag i den gamle bydel

I Funchals gamle bydel, Zona Velha, ligger restauranten Taberna Ruel. Her kan man sidde i en hyggelig atriumgård og sætte tænderne i grillede blæksprutter, stegte hjertemuslinger og slutte festmåltidet af med Madeiras bedste passionsfrugtsorbet. En middag for to med tre retter og vin koster cirka 500 kroner.

Taberna Ruel, Rua de Santa Maria 119.