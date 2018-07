Weekend i Szczecin: Polsk havneby har forvandlet sig fra snusket til seværdig

Columbus Restaurant, Waly Chrobrego 1







9Klokken 14.30: Hertugernes slot

Szczecin var en del af den historiske region Pommern, og det var på Szczecin Slot, de pommerske hertuger holdt til. Slottets historie går helt tilbage til 1300-tallet, men slottet er blevet genopbygget i flere omgange og som så meget andet i Szczecin ødelagt under krigen. I dag ser slottet ud, som det så ud i 1600-tallet. Man kan komme op i klokketårnet, men har man allerede set byen fra oven, er det bedre blot at betragte dette smukke bygningsværk udefra. Slotspladsen er ofte ramme om kulturarrangementer.

Zamek Ksiazat Pomorskich w Szczecine, ul. Korsarzy 34







10Klokken 16: Den nye gamle by

Szczecins centrum blev mere eller mindre helt ødelagt under Anden Verdenskrig, og den 'gamle' by blev først genopbygget i 1990'erne . Det er dog, som om hverken turisterne eller borgerne i Szczecin tager den gamle by seriøst, men området er hyggeligt og giver et billede af, hvordan her så ud inden krigen.

Foto: Ota Tiefenböck

Interessant er det gamle rådhus, oprindelig fra 1500-tallet og renoveret i 1970'erne, hvor den oprindelige gotiske stil blev genskabt. Rådhuset huser i dag Szczecin Museum, som fortæller byens historie.

Museum Historii Szczecina, ul. Ksiecia Msciwoja 8







11Klokken 18: En anden verden

Szczecins museum for moderne kunst, Trafo, holder til i byens gamle transformerstation, en flot funktionalistisk bygning fra 1912,som både har permanente og midlertidige udstillinger. Museet betegner sig selv som »en institution, der ikke følger stive regler i den hurtig skiftende kunstverden«. Det betyder i praksis, at museets udstillinger ofte kombinerer flere forskellige udtryksformer.

Tjek museets program for at se, om der er en udstilling i museets største udstillingssal. Er der ikke det, så spring museet over, og glæd dig over at have set denne smukke bygning.

Trafo, Center for Contemporary Art, ul. Swietego Ducha 4







12Klokken 20: Mad og mikroøl

Nowy Browar er et mikrobryggeri og restaurant, som holder til i en historisk bygning. Det er et hyggeligt sted at spise. Bryggeriet producerer fire forskellige slags øl, og maden på det lille spisekortet er veltilberedt og smager godt.

Nowy Browar, ul. Partyzantów 2







Søndag

13 Klokken 10: Se Szczecin fra vandet

Tag over Oder på broen Most Dlugi og ned til promenaden langs flodens østlige bred. Området er blevet meget populært, og det er hyggeligt at spadsere og se på byen fra den anden side.

Man kan også leje en motorbåd og udforske byen fra vandet. Det er ikke nødvendigt at have en speedbådskørekort, da motorernes størrelse ikke kræver et kørekort. Med en pris 70 zloty i timen (ca. 120 kroner) kan det godt betale sig, især hvis man er flere — fem er det maksimale antal personer. Hver efterfølgende time koster kun 60 zloty (ca. 100 kroner) Det er en god idé at reservere en båd på forhånd.

Tør man ikke at sejle selv, kan man eventuelt tage på havnerundfart, som bliver udbudt af flere forskellige færgeselskaber på Oders vestlige bred.

Zegluga Szczecinska, ul. Tedeusza Apolinarego Wendy 8







14 Klokken 12: Lystbådehavn og strand

På øen Grodzka er der i år anlagt en strand samt et arrangementssted.