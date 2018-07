100.000 passagerer rammes af nye Ryanair-strejker 12 procent af lavprisselskabets afgange onsdag og torsdag er aflyst.

Lavprisselskabet Ryanair flyver ind i en strejkestorm onsdag og torsdag, som betyder, at 12 procent af alle Ryanair-afgange i Europa aflyses, hvilket svarer til 300 flyvninger dagligt. Omkring 100.000 passagerer i alt rammes af arbejdsnedlæggelserne.

Ryanairs aflysninger onsdag og torsdag Europa: Omkring 300 ud af 2.400 daglige flyvninger. Spanien: Omkring 200 af 830 daglige flyvninger. Portugal: Omkring 50 ud af 180 daglige flyvninger. Belgien: Omkring 50 ud af 160 daglige flyvninger. Kilde: Travel Trade Outbound Scandinavia

Strejkerne rammer flyvninger til og fra Spanien, Portugal og Belgien, og cirka 50.000 passagerer bliver berørt dagligt. Strejkerne rammer Ryanair på det værst tænkelige tidspunkt – sommerferien.

Passagerne har via e-mail eller sms fået besked, hvis deres fly er aflyst. De har fået tilbud om enten at blive ombooket eller få refunderet deres billetter. Hvis passagerer til de ovennævnte destinationer ikke har hørt noget fra Ryanair, skal de forvente, at deres afgang ikke er berørt og flyver til tiden.

Foto: Andreas Arnold/AP Tyske passagerer som her i Frankfurt blev i december ramt af strejke. Tyske Ryanair-ansatte truer med nye strejker i august.

Lars Lemche, kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavn, oplyser, at fordi Ryanair har informeret passagererne direkte, »ved vi først, hvilke fly der eventuelt er aflyst 22 timer før«.

Pålidelige skiderikker

Når Ryanair ryger ind i uvejr, skyldes det som regel den karismatiske topchef Michael O'Leary. Hans motto er, at det ikke betyder noget, hvad folk siger om Ryanair, så længe de taler om flyselskabet.

Ugens arbejdsnedlæggelser og eventuelle efterfølgende konflikter mellem ansatte og ledelse, kan imidlertid få folk til at overveje, om det er for risikabelt at købe billetter hos Ryanair. Måske er det en »god forsikring«, som den britiske avis The Guardian skriver, at betale 10 procent ekstra for en billet hos et andet flyselskab.

Foto: Miriam Dalsgaard Ryanair-topchefen Michael O'Learys motto er, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale.

Ryanairs image er bygget op omkring det at være »pålidelige skiderikker, men strejkerne stiller spørgsmålstegn ved selskabets pålidelighed«, siger en imagekonsulent, Dan Gavshon Brady, til The Guardian.

Ryanair lover aldrig mere, end selskabet kan holde, men det kan strejkerne rokke ved.

Ryanair forstår ikke kritik

Lavprisselskabets image blev grundigt rystet sidste efterår, da Ryanair måtte aflyse omkring 20.000 flyvninger, fordi man ikke kunne få vagtlisterne til at gå op.

I julen sidste år risikerede selskabet nye aflysninger, men de blev forhindret, da Ryanair sadlede fuldstændig om og gik ind på at anerkende fagforeninger.

Både piloter og kabinepersonale mener imidlertid ikke, at der er sket tilstrækkeligt. De har i alt 34 krav og er bl.a. utilfredse med lønnen, og kræver anerkendelse af national lovgivning i ansættelseskontrakter, fair pensioner og et stop for egenbetaling af mad, vand og uniformer.

Kabinepersonalet vil heller ikke finde sig i at få kritik, når de ikke sælger tilstrækkelig med skrabelodder og parfume under flyveturen, skriver selskabet Skycop, som kæmper for flypassagerers rettigheder.