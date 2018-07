Du har ret til økonomisk kompensation, hvis flyselskabet er ramt af strejke I april vedtog EU-domstolen, at flyselskaber skal betale kompensation til passagererne, hvis flypersonalet strejker.

Flere tusinde flypassagerer bliver i disse dage påvirket af lavprisselskabet Ryanairs omfattende strejke. Det kan få mange af de rejsende til at tage sig til hovedet. For er pengene bare tabt, hvis flyselskabet er ramt af strejke ved afrejse?

I april 2018 vedtog EU-domstolen, at alle flyselskaber skal betale deres passagerer økonomisk kompensation ved flyforsinkelser og aflysninger - også hvis det er flypersonalet, der strejker.

Sådan klager du Rejsende kan benytte sig af en række klageinstanser, hvis de er utilfredse med den service, de har fået på ferien eller undervejs. Trafik- og Byggestyrelsen: Behandler klager over flyaflysninger, flyforsinkelse og/eller boardingafvisninger. Det kræver lidt research, men sørg for at få klaget med det samme, så flyselskabet/flyselskaberne kan nå at rette op på det. AirHelp, Flyhjælp og flyforsinkelse.dk er hjælpefirmaer, som gør arbejdet for dig og finder ud af, om du har ret til kompensation. Men det koster dig 25% af udbyttet. Forbrugerklagenævnet: Behandler klager i sager vedrørende flyselskaber. Pakkerejse-Ankenævnet: Behandler forbrugerklager over pakkerejseprodukter købt hos danske rejsebureauer. Dvs. rejser, der indeholder både transport og en anden turistmæssig ydelse, f.eks. hotelophold. Klagegebyr: 275 kroner. Vis mere

En milepæl i rejseindustrien

Christian Nielsen, chef for den juridiske afdeling i flykompensationsselskabet AirHelp, ser det som en milepæl i rejseindustrien, at flypassagerer nu også kan få kompensation ved strejker.

»Indtil i år har strejke været opfattet som en ekstraordinær omstændighed, der gav flyselskaberne mulighed for at slippe for at betale kompensation til deres passagerer. EU-domstolen har endelig fastlagt, at selv ved ulovlige strejker kan det ikke betragtes som en ekstraordinær omstændighed. Det betyder, at flyselskaberne må kompensere deres passagerer, hvis passagererne oplever forsinkelser eller aflyste fly, der skyldes strejke hos flyselskabets personale«, skriver han i en pressemeddelelse.

Du har ret til økonomisk kompensation på op til 600 euro (4.475 kroner) afhængig af rejsens længde. Betingelserne for retten til kompensation er, at afgangen skal være fra en lufthavn i EU, eller at rejsen er bestilt hos et EU-flyselskab. Derudover skal grunden til forsinkelsen eller aflysningen være flyselskabets skyld.

Force majeure som vejrmæssige udfordringer og medicinske nødlandinger eller andre »ekstraordinære omstændigheder« er flyselskabet ikke herre over, og her er der ikke ret til kompensation.

Ryanair vil ikke betale

Ryanair siger til den britiske avis The Independent, at selskabet ikke vil betale kompensation til passagererne, da det mener, »at strejken går under ekstraordinære omstændigheder, fordi den foregår uden for flyselskabets kontrol«.

Men den holder ikke, mener Christian Nielsen.

»Dette er uacceptabelt på flere måder. For det første, fordi passagererne skal kompenseres for deres ulejlighed skabt af flypersonalet. Og for det andet, fordi loven er bindende for alle, ikke bare for dem, som finder det belejligt«, lyder det fra ham.

Han bliver bakket op af Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, der ikke kan se, hvordan strejken kan gå under »ekstraordinære omstændigheder«.

»Jeg forventer, at de rejsende får kompensation fra Ryanair. Så snart strejken er påvirkelig, så er den dækningsberettiget. Og det er den i dette tilfælde, fordi flyselskabet godt kan påvirke, at deres medarbejdere strejker«, lyder det fra ham.

De irske piloter i Ryanair har varslet strejke fredag d. 3. august. I går var to afgange aflyst fra København.

Onsdag og torsdag var omkring 100.000 passagerer ramt af strejke i Spanien, Portugal, Italien og Belgien.