Irske Ryanair-piloter varsler strejke Fredag d. 3. august vil de irske piloter strejke for fjerde gang siden d. 12. juli, hvis ledelsen ikke ændrer kurs.

Lavprisselskabet Ryanair er ramt af omfattende strejker i Spanien, Portugal, Italien og Belgien både i går og i dag. Strejkerne rammer 50.000 flypassagerer dagligt.

Det strejkende kabinepersonale kræver bedre arbejdsforhold og en løn, man kan leve af.

Men nu varsler de irske piloter også en strejke for fjerde gang. Strejken vil finde sted fredag 3. august, hvis ikke ledelsen ændrer kurs og forhandler.

Det skriver det irske nyhedsbureau RTE.

Strejkevarslet kommer, fordi ledelsen truer med 300 jobnedskæringer i Dublin i løbet af vinteren 2018.

Kan føre til flere afskedigelser

Ryanair skærer ned på sin flyflåde i Dublin fra 30 til 24 flyvemaskiner. Det skyldes blandt andet de irske piloters strejker, som har betydet, at kunderne har mistet tilliden til selskabet, så antallet af bookninger er faldet.

En del af de irske medarbejdere vil blive tilbudt at blive overført til Polen, hvor Ryanairs polske flyselskab Ryanair Sun har stor succes.

Bernard Harbour, en talsmand fra Fórsa, en irsk fagforening for offentlige ansatte, udtaler, at strejken kun vil styrke piloterne.

I går udstedte Ryanair et ultimatum til fagforeningen og gjorde det klart, at der ikke vil være forhandlinger, så længe strejken blandt piloterne fortsætter.

Derudover påpeger flyselskabet, at planerne om de 300 jobnedskæringer kan øges, hvis de igangværende strejker forårsager yderligere skader på Ryanair.

To aflyste afgange fra København

I dag er to afgange med Ryanair aflyst fra København. En afgang til Bruxelles og en til Madrid. Passagererne har fået besked via e-mail eller sms, hvis deres fly er aflyst. De får tilbud om enten at blive ombooket eller få refunderet deres billetter.

Hvis passagererne ikke har hørt noget fra Ryanair, skal de forvente, at deres afgang ikke er berørt og flyver til tiden.

Selskabet Skycop, som kæmper for flypassagerers rettigheder, opfordrer de rejsende til at huske på, at flyselskabet skal tage sig af passagererne ved to timers forsinkelse - servere måltider, forfriskninger, give adgang til internet og indkvartering, hvis det er nødvendigt.

Skycop oplyser, at de passagerer, der bliver ramt af strejken, højt sandsynligt ikke er dækket af EU-lovgivningens krav på økonomisk kompensation i forbindelse med forsinkelse på mere end tre timer, fordi strejker bliver behandlet som 'ekstraordinære omstændigheder'.

Men i følge den britiske luftfartsmyndighed har passagererne faktisk ret til at søge om kompensation, fordi Ryanair ikke har varslet strejkerne i god nok tid.