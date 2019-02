Østrig uden ski på: Sving dig over trækroner eller spring syv meter ned fra klipper

1. Gennem iskoldt vand og smalle sprækker

Tør du ikke springe? Er du sikker på, at jeg skal komme op og hente dig?«, råber vores tyske guide, Mike, op til mig.

13-årige Jamila Groothof fra Holland har for længst sprunget de syv meter ned i vandet fra klippen. Og hendes far, Marcel, og Mike er fulgt lige bagefter. Vandet er flere meter dybt, så der er ingen fare ved at springe, forsikrer guiden.

Men jeg står lettere rystende på kanten af den halvglatte klippe iført gule vandrestøvler, blå hjelm, våddragt og diverse klatreseler. Jeg kigger ned på dem, mens de bader i det krystalklare vand.

Frit udspring fra klipperne kræver dybe indåndinger. De første par spring går let, men ved syv meter rammer frygten mig. Foto: Mountain Sports

Vi har prøvet kræfter med canyoning – en udendørs aktivitet, der bedst kan oversættes til slugtvandring. Vi har rappellet, svømmet i iskoldt kildevand, kravlet gennem smalle passager i grotter og sprunget fra klipper, hvor der har været fra halvanden meter til fem meter ned.

Nu er vi kommet til andensidste etape: et spring fra syv meters højde i vandet, inden de sidste ti minutter med stejl vandring venter.

»Det er ikke farligt«, griner Jamila Groothof. Hendes våde hår klister til panden, mens hun svømmer ind til bredden.

Fakta Turen til Zillertal Klimaaftryk tur-retur: Fly: 427 kg CO 2 per person Bil: 298 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 92 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Zillertal er en sydlig dal i Tyrol i Østrig. Den er især kendt om vinteren for gode skiområder ved bl.a. Hochzillertal, Hochfügen og Spieljoch. Slugtvandring:Vandringen tog ca. to timer og kostede 75 euro (560 kr.). Via ferrata: Turen tager ca. en time og koster fra 50 euro (373 kr). Rafting: Prisen starter fra 35 euro (261 kr.) Vandring: Turen kan klares på egen hånd, men med guide starter prisen fra 50 euro (373 kr.) Vis mere

»Du vil elske det, når du har gjort det«, siger den 13-årige pige til mig.

Der skal ikke kigges ned, når der skal springes fra de høje klipper. Bliver der tøvet for længe, får man kolde fødder. Foto: Mountain Sports

Når en 13-årig teenagepige tør springe, gør jeg også, tænker jeg. Flere gange bevæger jeg mig frem og tilbage på klippen, men lige så snart jeg kigger de syv meter ned, stiger nervøsiteten. Jeg må give op.

Mike må klatre op igen og gøre klar, så jeg kan rappelle ned i stedet for at springe. Jeg rappeller langsomt langs den våde klippe. Et lille vandfald sprøjter vand i ansigtet på mig, og jeg glider pludselig og hænger i selen, inden jeg igen finder fodfæste på klippen.

Der skal svømmes, klatres, springes og rappelles, når man slugtvandrer. Foto: Mountain Sports

Da jeg er vel nede, fortæller Mike, at der er forskellige sværhedsgrader på vandringen i slugterne, men han ville gerne kaste os ud i en af de mest udfordrende ture.

»Jeg havde engang en mand på 45 år med tre børn og kone, der begyndte at græde, fordi han var så bange for at ramme ind i stenene under vandet«, fortæller Mike, mens vi fortsætter. Han må da også understrege, at slugtvandring ikke er for helt sarte sjæle.

Adrenalinen kører stadig i kroppen, da vi afslutter med ti minutters stejl vandring i drivvåd våddragt, vandfyldte vandrestøvler og tunge seler.

Slugtvandringen kan tage op til tre timer, afhængig af hvor mange der er på holdet. Vores tog ca. to timer med en gruppe på fem personer.

Aktiviteten er ikke tilladt for børn under 13 år.

2. Klatring over trækronerne

Jeg står på et lille metaltrin, der er sat fast på bjergsiden, og kigger direkte ned i dybet. Jeg er spændt fast til en line, mens jeg med små skridt bevæger mig langs siden. På Via ferrata-ruter er man hele tiden spændt fast til bjerget med to greb, mens man går eller klatrer.

På via ferrata-ruter går og kravler man på små greb, der er sat fast til bjerget. Det er ikke en oplevelse for de højdeforskrækkede, når trækronerne pludselig er under en. Foto: Rasmus Hauskov

Ruterne er sikret med kabler, stiger, broer, håndtag og fodtrin, der gør det muligt, at almindelige vandrere kan færdes i sikkerhed på ellers farlige passager.

Jeg spænder ekstra hårdt i armene, hver gang jeg kommer til at kigge ned – tyve meter, hvis jeg skulle falde.

Min guide, Rasmus Hauskov, og jeg fortsætter over en gyngende line. Mine fingre sveder og lugter af metal. Selv om det egentlig ikke er fysisk hårdt, syrer mine arme helt til. Benene begynder at ryste, så snart de holder pause.

Vi bevæger os over fyrretræerne, og jeg prøver at undgå at kigge ned og fremprovokere en pludselig højdeskræk.

Efter en times tid med klatring når vi til toppen.

Vi tager en zipline 100 meter for at komme hurtigere ned af bjerget. Med 50-60 kilometer i timen svinger vi os over trækroner og vandfald, mens byens huse ligger som små legoklodser nede i dalen.

»Lav Jesus«, råber Rasmus Hauskov for at få mig til at give slip på rebet og lade armene falde ud til siden. Jeg tvinger mig til at stole på udstyret og slipper med hænderne.

Da jeg lander på den modsatte side, ser jeg en lille dreng græde. Han dækker ansigtet med hænderne, flov over tårerne, der pibler frem. Turen i ziplinen var for meget for ham, forklarer drengens far mig, inden vi med mørbankede arme og ben bevæger os det sidste stykke ned af bjerget.

3. Turist over bord: Rafting i den brusende flod er lidt råt

Iklædt røde og blå våddragter og gule hjelme og med en stak årer i hænderne bakser jeg og to tyske familier med at skubbe den tunge gummibåd ud på floden. En stor sten forhindrer strømmen i vandet i at tage gummibåden med ud på vandet og giver os mulighed for at hoppe på. Vores guide, Michal, holder fast i båden fra bredden, indtil alle mand er om bord.