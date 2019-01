5 oplevelser: I Malta går du fra korsriddernes tid til moderne filmproduktion

Det bugner af barok i den maltesiske hovedstad, Valletta. Byen er bygget af Johanniterordenens korsriddere, som flyttede ind i 1571. Seks år før havde de modstået og til sidst overvundet den store osmanniske hærs fem måneder lange angreb og belejring af deres befæstning i Birgu.

Valletta var endnu mere uindtagelig. Anlagt på en kuperet klippehalvø med tykke bymure, bastioner og fæstningsanlæg. Bag murene voksede byen og var bygget i øens gyldne kalksten og i tidens stil, barok.

Smukke kirker kronet af den store St John’s Co-Cathedral. Man siger, at katedralen blev bygget på 5 år, men at det tog 200 år at udsmykke den. Stormesterens palads, de velhavende ridderes palæer og de knap så rige ridderes fællesboliger, auberges, som var små paladser. De lokale adelsfamiliers byhuse, riddernes store hospital. Valletta er så markant og overvældende, at man næsten glemmer, at der er en tid både før og efter korsriddernes 250 år på øen.

De første mennesker slog sig ned i Malta for 7.000 år siden. Verdens første fritstående templer, opført 3.600 f.Kr., findes her, bl.a. Hagar Qim og Mnajdra på Maltas sydkyst. Og en af Europas bedst bevarede middelalderbyer er den gamle hovedstad Mdina midt på Malta.

Fakta Turen til Malta Klimaaftryk tur-retur: Fly: 738 kg CO 2 per person (det svarer til at kunne køre ca. 5.677 km. i bil). Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Oplevelser i Valletta: På tre kvarter kan man opleve de 7.000 års historie i The Malta Experience – et audiovisuelt show, hvor man kan få dansk speak i høretelefonerne. Entré: 16 euro (120 kr.), som inkluderer adgang til korsriddernes hospital, La Sacra Infermeria themaltaexperience.com Sejltur til øen Gozo: Returbillet for en voksen 4,65 euro (35 kr.) , og man betaler først for billetten, når man sejler fra Gozo. visitgozo.com På vingård: Besøg på vingården Meridiana. Entré: 12 euro (90 kr.) for vinsmagning og rundvisning. meridiana.com.mt Find turistinformation her visitmalta.com Vis mere

Under Anden Verdenskrig var Malta britisk koloni og hovedkvarter for den britiske flåde og dermed udsat for intense bombardementer fra Mussolini og Hitler. Kun et mindre antal af de historiske bygninger blev beskadiget, mens de omliggende byer med Grand Harbour, værfter, dokanlæg og boliger blev hårdt ramt. 35.000 familiers hjem blev udslettet.

Strande og stier

Foto: VisitMalta De bedste strande ligger i den nordlige del af Malta, hvor de fleste ferieresorts også ligger. Det klare vand giver spændende dykkermuligheder.

»Alt her kan nås på en halv time«, siger de i Malta. Og der er noget om det. Den længste busrute er en time, på Gozo det halve. Her er alt inden for rækkevidde.

Øerne er omgivet af det klareste middelhavsvand, og det sammen med klipper, rev og ikke mindst flere vrag bringer Malta og Gozo i top blandt Europas bedste dykkersteder.

Det lysende blå vand er i sig selv også en attraktion. I den blå grotte på Maltas sydvestkyst sejler små både et halvt hundred meter ind i klippegrotten, hvor vandet glimter i alle turkisblå nuancer. Især flot om formiddagen, når den lavtstående sol lyser grotten op. Og på Comino, den mindste af de beboede øer, er den blå lagune en attraktion med turkis vand så klart, at det ser ud, som om bådene flyver. I højsæsonen er der dog ofte så mange udflugtsbåde, at det føles som en turistfælde, men uden for sæsonen er det et drømmesyn.

Maltas bedste strande findes på den nordlige del af øen, hvor de fleste store hoteller også ligger. Bugter med fint sand omgivet af klipper. Gnejna, Ghajn Tuffieha og Golden Bay på vestkysten, hvor bølgerne godt kan vise tænder, og Salina Bay, St Poul’s og Mellieha på østkysten.

Når det ikke er højsæson for badegæster, er det vandregæsternes ø. Fra midten af november til ind i maj er øerne grønne og frodige. Der er grøntsager på markerne, og langs dem gror duftende fennikel, blomstrende kløver og vild timian.

VisitMalta har download-brochurer med ruter på sin hjemmesiden, og Great Walks Malta har flere vandrebøger med ruter.

Malta går til filmen

Foto: VisitMalta Valletta har været brugt som kulisse til mange store biograffilm.

Trin genlyder i den smalle gade og en skikkelse forsvinder omkring et hjørne. Der er stadig morgenkølighed i luften, og i Maltas gamle hovedstad er næppe vågnet. Men snart vil der være fyldt med turistgrupper efter guider. For enden af gaden går vi ud på en lille plads med et oliventræ, en palme i en potte og en grøn dør med delfiner som dørhammere. Hvis skikken følges viser det, at her bor en adelsfamilie.

Susanne, som viser mig rundt, peger på en åben dør under en smuk balkon i hjørnet af pladsen. ”Her er bordellet”, siger hun.

Skiltet ved døren viser, at her holder den historiske oplevelse ”The Mdina Experience” til, men vi er i en anden verden – Game of Thrones verden – og kigger efter locations for første sæson af TV-serien, som helt oplagt blev optaget i den smukke middelalderby Mdina.

Malta er populær i filmindustrien. ’Middelhavets mini-Hollywood’ har London Times kaldt øen. Både virkelige locations, som øens historiske steder og smukke strande der dukker op i film og TV-serier, og illusioner og drabelige scener til havs skabt i Mediterranean Film Studios store tankanlæg.

’Greven af Monte Cristo’ og ’Gladiator’ er blandt den lange række af film, der har brugt Malta som kulisse. En dansk film har også fundet øen. Størstedelen af børnefilmen ’Tempelriddernes skat III’ er optaget her.