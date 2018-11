Hoteltjek: Nyåbnet luksushotel i Hongkong har vild 1960’er-arkitektur På The Murray i Hongkong bor du i en nyrenoveret offentlig administrationsbygning fra 1969.

Jeg har aldrig før set hotelmedarbejderen, der træder ind i elevatoren ved siden af mig. Smilende, velklædt og høflig. Hvorefter han siger:



»Hvordan gik din cykeltur her til morgen, hr. Bencke?«.

Den slags kan du så vælge at synes er creepy eller på grænsen til overvågning. Men du kan også opleve det som den slags ekstrem opmærksomhed og service, der hører med, når man er indlogeret på et hotel som The Murray i Hongkong, hvor de ansatte altså ved, hvem man er, og hvad man laver. Og altid vil én det bedste. Selv på et hotel med 336 værelser.

Fakta The Murray 22 Cotton Tree Drive, Central, Hongkong, niccolohotels.com Plus:

The Murray åbnede i januar og er allerede forsynet med fem stjerner og en regn af priser og udmærkelser fra Condé Nast Traveller og National Geographic Traveller til Time Magazine og Bloomberg.

Beliggenhed: The Murray ligger i det centrale Hongkong. Fra Politikens værelse på 15. sal er der kig ned til den smukke St. John-katedral fra 1849 på den anden siden af gaden såvel som til Kowloon-halvøen, der kan skimtes gennem to skyskrabere på den anden side af strædet, der adskiller Hongkong-øen og Kowloon. 50 meter fra The Murray ligger bjergbanen, der tager besøgende 373 meter op til Victoria-tinden med den fabelagtige udsigt, der er et must for stort set alle besøgende i Hongkong.

Indretning: Det muligvis mest fascinerende ved The Murray er arkitekturen. Hotellet er indrettet i en gammel offentlig administrationsbygning fra 1969 med 25 etager. Bygningen er blandt andet blevet præmieret for sit energieffektive design.

I 1994 blev Murray-bygningen hædret med en pris for sin energieffektive arkitektur. Foto: Sune Højrup Bencke

Alle vinduer er konstrueret sådan, at solen aldrig står direkte på, men derimod rammer den hvide facade ved siden af, der så reflekterer lyset ind i værelserne. På den måde sparede man på brugen af aircondition. Arkitekterne Foster+Partners (blandt andet også kendt for Elefanthuset i Københavns Zoo) har været med til at redesigne hotellet.

Fra værelse 1505 er der enestående udsigt til både det gamle og nye Hongkong. Foto: Sune Højrup Bencke

Politikens værelse, 1505, et grand deluxe, er ligesom resten af hotellet holdt helt rent i hvidt, guld og sort. Der er sofa, sofabord og arbejdsbord, kæmpe fladskærm med stor menu med film og anden underholdning. Der er stor dobbeltseng, hvortil der kan bestilles særlige puder via pudemenuen (hvem er nået dertil på behovspyramiden?). I minibaren er der speciallavede øl fra mikrobryggeriet Young Masters.

Toilettet er en oplevelse i sig selv i al sin overflødighed. Sædet slår automatisk op, når du åbner døren, der er varme i brættet samt naturligvis adskillige indstillinger for afskylninger efter endt brug. Der er hours of fun på det toilet!

Faciliteter:Med i alt fem restauranter (hvoraf en er hædret med en michelinstjerne) og barer er mulighederne mange på hotellet. Politiken spiste kun morgenmad på The Murray. Og det var en af de absolut bedre. Med masser af muligheder for frisk frugt, yoghurt og kold grød samt specialbestillinger hos tjeneren og en gigantisk opsats af friskbagt brød og kage.

Konklusion:Måske vil du gerne afslutte en rygsækrejse i Asien med stil. Eller overraske en person, du har kær, med noget helt ekstraordinært. For et ophold på The Murray er dyrt. Også dyrere, end det burde være, når du sammenligner med hotelophold andre steder. Regn med, at et grand deluxe-værelse som det, Politiken overnattede i, koster omkring 5.000 kroner per nat. Det billigste værelse, et superior room, kan fås fra 2.500 kroner per nat.