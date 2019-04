Når kufferten er forsinket, og man er nødt til at købe tøj på det lokale marked: »Du ligner et Jackson Pollock-maleri«

Jeg havde en kuffert før Afrika. Ved ankomsten til det såkaldt mørke kontinent manglede min trofaste kuffert imidlertid, og jeg måtte klare mig 11 dage i troperne uden mine egne toiletsager, shorts og kortærmede skjorter.

Rejsedeklaration Politikens tur var betalt af Rickshaw Tours & Travel. Turistbureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Rundturen til de tre vestafrikanske lande – Ghana, Togo og Benin – begyndte ellers perfekt med Turkisk Airlines og en mellemlanding i Istanbul, inden vi 300 passagerer torsdag 2. august klokken 18.45 kunne sætte foden på afrikansk jord i Kotoka International Airport i Ghanas hovedstad, Accra.

Efter at være kommet vellykket gennem paskontrollen stillede vi os tålmodigt op ved bagagebåndet. I Afrika forventer man, at tingene tager tid, men snart begyndte kufferter og tasker at rulle ind. Mine medpassagerer hev med mellemrum kufferter ned fra båndet, men lagde dem op igen, for det var alligevel ikke deres.

Efter en halv times forgæves venten ved bagagebåndet dukkede en lufthavnsansat op og annoncerede:

»I behøver ikke stå og vente ved båndet. Jeres bagage var slet ikke med fly nummer TK629, men står stadig i Istanbul. Kufferterne på båndet var ganske vist med jeres fly, men de tilhører de passagerer, som ankom fra Istanbul i går aftes. I skal gå nedenunder til Lost & Found og melde, at jeres kufferter ikke er dukket op«.

Vestafrikansk odyssé Især det syd- og østlige Afrika har haft danskernes bevågenhed, men Vestafrika har masser af attraktioner. Politiken rejste med Rickshaw Tours & Travel, hvis ture til Ghana, Togo og Benin bl.a. indeholder kultur, slavetiden, voodoo, den danske arv og afrikanske kongedømmer. Priser: Fra 24.495 kr. (2019) per person i delt dobbeltværelse Fly: Inkluderet i prisen Varighed: 12 dage Måltider: De fleste måltider og vand inkluderet Guider: Engelsktalende Lokaltransport: Minibusser Visum: Kræves inden ankomsten Vaccinationer: Gul feber, hepatitis A og malaria Vis mere

Rasende passagerer

Flere hundrede passagerer stormede som en flok bissende kvæg mod trappen for at komme først ned til mistet bagage-skranken og få udfyldt en PIR-formular (Property Irregularity Report).

Ved Lost & Found herskede der totalt kaos, for der var kun to medarbejdere til at tage sig af flere hundrede vrede passagerer. Folk råbte og skreg, og der var intet køsystem. Vi autoritetstro nordeuropæere forsøgte forgæves at holde en plads i køen og forstod ikke en lyd af de skænderier, som var på grænsen til slagsmål.

Foto: Poul Husted På Sogakope Beach Resort i Ghana tog jeg et billede af de to skjorter, jeg købte på Accra City Hotel, til forsikringsselskabet..

På Sogakope Beach Resort i Ghana tog jeg et billede af de to skjorter, jeg købte på Accra City Hotel, til forsikringsselskabet.. Foto: Poul Husted

Efter to en halv time nåede jeg endelig frem til skranken og fik udfyldt PIR-formularen med telefonnummer og beskrivelse af min kuffert. En af de to trætte medarbejdere bag disken konstaterede, at jeg i bedste fald kunne hente min kuffert den følgende aften efter klokken 22.

For døve øren forklarede jeg, at det var umuligt, for allerede ved frokosttid næste dag skulle jeg forlade Accra og køre til nabolandet Togo. Lost & Found måtte sende bagagen efter mig til Togo.

»Desværre, vi videresender ikke bagage. De må selv hente den. Næste«, lød det irriteret bag disken.

Min rejsearrangør, som skulle hente mig i lufthavnen, havde jeg ikke haft mulighed for at kontakte, men ved et mirakel stødte jeg på en repræsentant ved lufthavnens udgang, som havde ledt efter mig. Han sørgede for, at jeg kom til Accra City Hotel, hvor mine syv rejsefæller for længst var ankommet og gået i seng.

Indkøb på markedet

Næste morgen stod jeg parat ved hotellets lille souvenirbutik, som heldigvis kunne forsyne mig med barbergrej og tandbørste. Desuden havde de to skjorter i stærke farver, som jeg kunne klemme mig ned i. Pris i alt 271 ghanesiske cedi eller 364 kroner.

Efter formiddagens sightseeing i Accra fik jeg overtalt vores guide, Séna Gatri, til at tage på indkøbstur med mig, mens resten af holdet nød en lækker frokost på Accra City Hotels Fihankra Restaurant.

Foto: Poul Husted Farvestrålende var tøjet indkøbt på Makola-markedet i Accra.

Farvestrålende var tøjet indkøbt på Makola-markedet i Accra. Foto: Poul Husted

Séna Gatri og chaufføren Yaya Awume tog mig med til Makola-markedet, som er en sand labyrint af små boder, der sælger alt lige fra tilapia-fisk til skjorter.

I to boder lykkedes det mig at købe fire særdeles farvestrålende skjorter i XX-large, seks ultratynde boxershorts og fem par sokker. Det var straks sværere at finde et par shorts, som jeg kunne klemme mig ned i. Til sidst købte jeg et par rædselsfulde rød- og hvidternede, som fik Séna Gatri til at udbryde:

»Vil du ikke hellere have et par khaki- eller cowboyshorts?«.

Jo tak, Séna, men der manglede 10 centimeter til, at jeg kunne knappe dem.