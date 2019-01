Blå tyr skaber kultur og mellemfolkelig forståelse på vandreturen

António Reis på 63 år tog ud på Atlanterhavet og fiskede som 16-årig. Inde på stranden boede han i en lille hytte. Et par år senere rejste han til Bagdad i Irak for at tjene til sin egen båd, så han også kunne bygge sig et hus og forsørge en familie. For 9 år siden opgav han fiskeriet og lever nu af at være kunsthåndværker.

Rejsedeklaration

Politikens rejse og ophold var betalt af Tourismo de Portugal. Turistbureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

»Jeg arbejder i træ og fremstiller alle mulige køkkenredskaber, som bliver solgt i en butik med kunsthåndværk. For at overleve dyrker jeg også grøntsager og frugt, som jeg sælger til de lokale«, fortæller António Reis, mens han snitter i en gaffel i et stykke træ.

Foto: Poul Husted António Escaleira Reis udskiftede fiskeriet med træskærearbejde for ni år siden.

António Escaleira Reis udskiftede fiskeriet med træskærearbejde for ni år siden. Foto: Poul Husted

António Reis ses aldrig uden et stykke træ, som han enten snitter i eller pudser, ligegyldigt om han står på landsbyens lille havn eller er hjemme i sit værksted. António Reis bor i fiskerlandsbyen Azenha do Mar på den portugisiske atlanterhavskyst 230 kilometer syd for hovedstaden Lissabon.

Fakta Turen til Alentejo Klimaaftryk tur-retur Fly: 824 kg CO 2 per person Bil: 766 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 236 kg CO 2 per person Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Rota Vicentina-stisystemet i Alentejo-regionen passerer fiskerlandsbyen Azenha do Mar 230 kilometer syd for Lissabon.

Azenha do Mar blev grundlagt i 1950’erne, da 20 fattige familier slog sig ned ved en naturhavn og skabte sig en nøjsom tilværelse på og ved havet. Først i 1970’erne blev der anlagt veje og indlagt el i husene. Tidligere var der 40 fiskere, men tallet er nu reduceret til 7. Landsbyen har omkring 50 indbyggere.

Social og økonomisk gevinst

Foruden António Escaleira Reis er 13 fiskere med i et designprojekt, som er døbt Pescarte, der nærmest kan oversættes ved Fiskekunst. Fiskernes produkter sælges gennem organisationen Caco, som igen er en del af et større projekt kaldet Touro Azul eller Blå Tyr.

Et projekt, hvor turister, som vandrer på stisystemet Rota Vicentina, ikke alene kan møde lokale kunsthåndværkere og købe deres produkter, men også besøge en fiskerfamilie, høre om dens tilværelse og indtage et måltid sammen med familien og andre lokale. Rota Vicentina er omkring 700 kilometer med udgangspunkt i det sydvestlige Portugal.

Foto: Poul Husted Hos Maria Baptista Gonçalves står fisk ofte på menukortet.

Hos Maria Baptista Gonçalves står fisk ofte på menukortet. Foto: Poul Husted

Navnet Touro Azul stammer fra en børnelegende om en lille ulykkelig pige med en ond stedmor, som vandrer ud i bjergene, hvor hun møder en blå tyr, som hjælper hende med at opdage oplevelser i det små, forklarer Madalena Victorino. Hun er koreograf og danselærer og står bag oplevelser og aktiviteter, som vandrefolket på Rota Vicentina kan tage del i. Planen er, at Touro Azul med tiden skal bestå af 15 aktiviteter.

»I de 15 aktiviteter kan vandrerne se, hvad der er bag landskabet, stierne og restauranterne, som vandrerne typisk stifter bekendtskab med. Vandrerne kan møde folk som træskæreren António Reis, pottemageren Rita Silvério Morais i landsbyen Brejão eller en aktiv fisker på havnen i Azenha do Mar og få en rundtur fra 2 til 7 timer«, fortæller Madalena Victorino.

Foto: Poul Husted Maria Piellade renser manden og sønnes garn og net hjemme i køkkenet.

Maria Piellade renser manden og sønnes garn og net hjemme i køkkenet. Foto: Poul Husted

Marta Curto er kommunikationschef for Rota Vicentina og fastslår, at stisystemet med aktiviteterne er kulturturisme, hvor vandrerne får mulighed for at se, hvordan livet formede og former sig på Portugals sydvestlige kyst.