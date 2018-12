Bisoner bliver bornholmere for altid Bisonerne i Almindingen på Bornholm har overstået deres prøveperiode, og deres indhegning øges fra 200 til 800 hektar.

For seks år siden kom de første syv bisoner fra Polen til Almindingen på Bornholm i en prøveperiode, men nu er både bornholmere og turister blevet så glade for de store dyr, at de får lov til at blive permanent på Solskinsøen.

Og bisonerne er ikke bare udnævnt til bornholmere, de får også et langt større areal at boltre sig på og bliver dermed langt flere, hvis bisonkøer og -tyre ellers vil. For at undgå indavl har Naturstyrelsen i de forløbne år importeret otte dyr og selv eksporteret en enkelt tyr.

Et politisk flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget, at bisonerne skal være bornholmere, og at der også skal findes en måde at udvide deres indhegning på fra 200 til 800 hektar eller måske endda mere.

Ifølge skovrider Søren Friese er det nemlig muligt, at området kan blive endnu større end de 800 hektar, men 800 er det foreløbige mål.

Foto: Naturstyrelsen Lidt sne generer ikke de bornholmske bisoner, som her ses sidst på foråret .

»Vi planlægger med 40-50 bisoner i en indhegning på 800 hektar, men vil løbende vurdere, om antallet er passende«, oplyser Søren Friese.

Med et stigende antal dyr mener skovrideren, at bisonerne vil begynde at dele sig op i flokke. Det begyndte faktisk allerede så småt at ske i 2017. Formentlig fordi der var blevet flere individer, og fordi der var flere kønsmodne tyre. Typisk gik køer og kalve for sig, mens tyrene gik i en eller flere mindre grupper.

I år er der født to kalve, og Naturstyrelsen mener, at der i øjeblikket er 13 dyr. I årenes løb er der født 20 kalve, og 14 bisoner er døde. Flere af de oprindelig dyr var gamle og døde af naturlige årsager, andre igen er døde, fordi de har ringe modstandskraft mod parasitter. Alle nulevende europæiske bisoner, som også kaldes visenter, stammer fra en meget lille gruppe dyr.

Udvidelsen af indhegningen på Bornholm afhænger af, om Naturstyrelsen kan finde finansiering til projektet.

Søren Friese ser gerne flere bisoner, fordi de er fantastiske skoventreprenører og kan genskabe den oprindelige natur og dermed skabe levesteder og lysninger for truede dyrearter.