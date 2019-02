100.000 danskere skal overtales til at skrive under på, at de ikke vil flyve næste år

Efter svensk forlæg vil dansk gruppe nu også have klimabevidste danskere til at forpligte sig til et helt år uden flyrejse.

Målet er helt klart.

I løbet af i år skal 100.000 danskere skrive under på, at de vil holde sig fra at flyve i 2020. Kampagnen Flyfri2020 med den tilhørende hjemmeside flyfri.dk er startet af Malin Lindskog og Kristine Roug.

Med Flyfri2020-kampagne håber de at kunne ruske op i danskerne.

»De fleste mennesker ved ikke, hvor alvorlig klimakrisen er. Vi gør stadig bare det, alle andre gør. Arbejder hele året på at få råd til at rejse til Thailand. Men får vi 100.000 danskere til at skrive under på ikke at ville flyve, er det en måde at vække folk på. Det bliver konkret, og så kan vi rykke rigtig meget«, siger Malin Lindskog om baggrunden for Flyfri2020-initiativet.

Fakta Flyet forurener Flyrejsen er den mest CO 2 -udledende transportform. Flytrafik står for op mod 8 procent af den globale opvarmning. Og antallet af flyrejsende stiger hastigt hvert år. En flyrejse til Barcelona, hvor Malin Lindskog planlægger at rejse hen med tog, udleder 595 kg CO 2 per person. Toget udleder på samme rejse kun 168 kg CO 2 per person. Til sammenligning udleder hver dansker årligt i snit 17.000 kg CO 2 .

Den i Danmark bosiddende svensker er inspireret af den svenske kampagne Vi Bliver på Jorden i 2019, der har været i gang det meste af 2018, og som indtil videre har rundet 21.000 underskrifter, men hvis mål også er er de jordbundne 100.000. Og der er altså et godt stykke endnu for svenskerne.

Alligevel tror Malin Lindskog, at det er realistisk at få 100.000 danskere til at erklære sig flyfri næste år.

»Ja, selvfølgelig. Jeg er ganske sikker på, at det kan rykke i Danmark. Det tager tid at vende et stort skib, det ved jeg, men så går det hurtigere og hurtigere. Nu bruger vi hele 2019 på at samle så mange danskere som muligt«.

Selv med tog til Barcelona

Malin Lindskog ved godt, at det ikke er muligt for hende at tjekke, om dem, der forpligter sig til at blive på landjorden, også rent faktisk finder en anden transportform end flyrejse. Men det er heller ikke det vigtigste, mener Malin Lindskog. For det handler også om at inspirere.

»Bare vi kan få gang i en adfærdsændring og få folk til at ændre perspektiv og vise andre, at man godt kan rejse på andre måder end ved at flyve. Er man nødt til at flyve alligevel, så er det sådan, det er. Men bare man har vist interesse for at forsøge, betyder det noget«, siger Malin Lindskog.

Selv planlægger Malin Lindskog at rejse til Spanien omkring Barcelona i år. Med tog. Af sted til Hamburg. Videre til Zürich og derfra ned til Barcelona.

»Det fungerer fint. Det skal bare planlægges«, lyder det fra Malin Lindskog.

Det rykker med underskrifter

Den svenske pendant Vi Bliver på Jorden i 2019 har indtil videre samlet 21.000 deltagere om projektet. Nu forlænger folkene bag kampagnen til også at gælde i 2020, på linje med den, Malin Lindskog har etableret.

I det hele taget er det i øjeblikket en periode med underskriftsindsamlinger for bæredygtig transport.

I november sidste år afleverede organisationen Back-on-Track 42.000 underskrifter til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget på Christiansborg for igen at få nattog til og fra Danmark.

»Vi vil gøre opmærksomhed på, at nattog er et klimavenligt alternativ til flyvning på et tidspunkt, hvor der er stor offentlig opmærksomhed omkring det«, lød det fra Poul Kattler, der repræsenterede Back-on-Track ved overrækkelsen.