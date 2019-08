Slovenien gemmer på billig michelinmad og museum til ære for skilegende

Den bedste måde at opleve hovedstaden Ljubljana er at tage ud til naturen lige uden for byportene, siger de lokale. Politiken er taget på cykeltur for at teste dette.

Himlen er isnende blå, og solen finder vej ind gennem de beskidte ruder i bumletoget fra Ljubljana til Radovljica. Alligevel er det ikke muligt at slå et smil af min bedre halvdel. Det burde blive en god dag, men vejrudsigten lover vind og måske årets første sne. Kæresten, Ivona, som har fødselsdag, er en notorisk frossenpind, og udsigten til at skulle bruge en cykel som transportmiddel resten af dagen huer hende ikke.

Politikens elcykler samt middag på Vila Podvin er betalt af Radovljica turistbureau. Turistbureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Byen, vi er på vej mod, ligger 10 stop nordvest for Ljubljana. Linjeføringen går gennem smukke dalstrøg, som Sava-floden i forne tider har befrugtet. På næsten hver eneste bakketop knejser en kirke. Intet sted i Europa findes så mange symboler for den kristne tro som her, påstår de lokale. Engang blev de bygget for at ære kristendommen, i dag er de fleste lukkede, men overraskende velholdte.

Området er fuldt af vandrestier. Pilmgrimsruter, der fører til både Rom og Santiago de Compostela. Vi er ikke pilgrimme, vi er på date – en weekend for to i slovenernes hovedstad. Alligevel er vi på vej ud af byen.

Det er udsigten til at kigge nærmere på et nyåbnet skimuseum i dalstrøget mellem Karavanke-bjergene og De Juliske Alper, som lokker. Læg dertil, at en af Sloveniens bedste restauranter, Vila Podvin, befinder sig få kilometer fra museet.

Jeg er ekstatisk, for det er skifabrikken Elan, som i 2018 slog dørene op til slovenernes eneste museum dedikeret til skisporten, vi skal besøge. Mit ungdomsidol var den svenske skiløber Ingemar Stenmark, som vandt 86 World Cup-sejre hen over de to årtier, hvor jeg gik fra barn til næsten voksen. Hele sin karriere forblev han loyal over for den familiedrevne fabrik uden for Radovljica, som producerede hans ski.

FAKTA Turen til Radovljica Klimaaftryk tur-retur: Fly:464 kg CO 2 per person Bil:361 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person) Tog/bus: 111 CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Transport: Tog: Fra København eller Aarhus via Hamburg, München, Villach. Herfra nattog fra München til Ljubljana. Samlet rejsetid max 21 timer. Bus: Fra København Flixbus med skift i Berlin (23 t., 28 min.) og fra Aarhus Flixbus med skift i Berlin (27 timer). Bil: Fra København kommer man hurtigst til Ljubljana via Rostock, Berlin, Nürnberg, München, Salzburg, Villach (1.537 km). Køretid: 15 t., 37min. Fra Aarhus via Hamburg, München, Salzburg, Villach. (1.543 km) Køretid: 15 t., 30 min. En del turoperatører tilbyder dagsture ud af Ljubljana. En af dem er Slovenia-explorer, som kun kører med små busser, maks. 8-10 personer. slovenia-explorer.com Andre nyttige links: radolca.si vilapodvin.si Vis mere

Så det er lykkedes os at sætte en dag sammen, hvor vi først skal yde for siden at nyde. Ivona er helt klart med på det sidste, men ikke så meget det første, for det er november og køligt. Men forude venter en frokost lige under michelinniveau, bedyrer turistchefen i Radovljica, Natasa Mikejl. Det er hende, der har sporet os ind på områdets potentiale.

Så vi har trukket en dag ud af kalenderen for at undersøge, om det holder stik, at den bedste måde at opleve Ljubljana på er ved at tage naturen, som findes lige uden for byportene, i brug. Slovenerne selv er et passioneret sports- og fritidsfolk – mere end nordmændene, hævder de selv. Så vi gør som de lokale: ud at mærke, hvilken årstid vi befinder os i.

»Jeg har glemt mine vanter«, vrisser Ivona.

»Se. Der går en flok fiskehejrer ude på markerne. De er hvide«, svarer jeg.

Vi bryder sammen af grin. Toget tøffer af sted i sneglefart, og efter få stop møder vi byen Medvode. Her løber Sora-floden sammen med Sava. Sava har sit udspring i De Juliske Alper, og det vand, vi kører langs, vil en skønne dag løbe sammen med Donau tæt på Beograd. Og nogle uger efter vi er returneret til vores respektive hverdage, vil vandet løbe ud i Sortehavet. En fascinerende tanke.

En kirke, større end de andre, vi har registreret, dukker op i det nederste stykke af en skovklædt bakketop mellem den idylliske middelalderby Skofja Loka og industribyen Kranj. Det er Crngrob, der også fungerer som mindesmærke. Både kroater, serbere og bosniere og selvfølgelig slovenere valfarter til kirken, fordi der inde i skovene, som nu står mørke og efterårsramte, er blevet begået frygtelige massakrer i slutningen af Anden Verdenskrig. Man skilter ikke med det, for der er fortsat sår, som ikke er helede.

Det søde liv-ruter

I de seneste år har turistkontoret i Radovljica lagt sig i selen for at promovere området både som et gastronomisk eventyr, men også som et godt udgangspunkt for såvel vandrere som cykelfolket.

Foto: Jost Gantar Radovljica-området er fint til cykling, men har også fine spisesteder som Vila Podvin.

Med en håndfuld restauranter i den bedre ende som fyrtårne har turistorganisationen lagt en stribe ruter ud, der fører dig gennem smukke landskaber og med potentielle besøg på spisesteder som Vila Podvin. Natasa Mikejl forklarer, at man har valgt at kalde ruterne for Radol’ca, en sammentrækning af det italienske dolce vita, det søde liv, og byens navn.

Gårdene ligger spredt på bakkeskråningerne. Duften, eller stanken, om man vil, af komøg, gris og gylle når helt ind i kupeen, når toget standser ved et trinbræt. Selv om Slovenien er i økonomisk vækst, blandt andet på grund af en voksende turisme, er der lang vej endnu, førend landet kan konkurrere på den internationale scene. Heldigvis, fristes man til at sige, for det betyder, at lokalt producerede råvarer til overflod er, hvad man tilbyder.

Radol’ca er både kultur og historieskrivning året rundt. Men fokus er rettet på det søde liv – omkring bordet.

En flok ravne glider majestætisk hen over trætoppene. I det fjerne lyder kirkeklokker. Stilheden er næsten knugende

Vi står af på perronen i Radovljica og følger med øjnene, hvordan bumletoget forsvinder nordpå mod den østrigske grænse. Mod syd – på den anden side af Sava – svæver et ørnepar på en opadgående vind. En flok ravne glider majestætisk hen over trætoppene. I det fjerne lyder kirkeklokker. Stilheden er næsten knugende. Med tanke på, at vi for bare en time siden stod på en banegård i landets hovedstad, er kontrasten enorm.

Et termometer viser 12 grader. Triglavs højeste bjergtop på 2.868 meter står fortsat knivskarpt. En let brise får et vindue på klem til at smække i på stationsbygningen.

Elcykel og Stenmark

Vi får vores elcykel udleveret med forslag til cykelruter. 10 minutter senere er vi klar. Næsten da. Kæresten fumler med en nøgle til batteriet. Irriteret sætter hun sig på cyklen og forsvinder. Da jeg får hende indhentet, stønner og fnyser hun arrigt:

»Cyklen er alt for tung. Det virker ikke«.

»Du har jo ikke slået batteriet til«, indvender jeg.

Der går ikke lang tid, før vi har alt for os selv. Efter vi krydsede motorvejen, der forbinder Ljubljana med Østrig, er vi nu omgivet af marker. Så langt øjet rækker, ses små landsbyer, som alle har en kirke. Er vi mon oppe på at have talt 40 kirketårne, siden vi forlod Ljubljana?

Den batteridrevne hjælpemotor gør sit til, at det bliver en god oplevelse at flanere rundt i området. Terrænet er overkommeligt for to motionister, og da vi bliver overhalet af et par cykelryttere i klassisk lycra, sætter Ivona efter. Vi kan sagtens følge med, men vælger at lade dem stikke af for i stedet at stoppe op og nyde udsigten.

Foto: Mogens Cuber Den svenske skistjerne Ingemar Stenmark er vigtig for både Elan-skifabrikkens skimuseum og for skribenten.

En times tid senere – ad små, snoede og kuperede småveje – når vi frem til skifabrikken Elan. Museet er stilfuldt indrettet. Receptionisten tilbyder at give os en guidet tur. Hendes engelsk er fremragende, og endnu bedre: Hun forstår min begejstring over, at Ingemar Stenmark er blevet en væsentlig del af museets fortælling.