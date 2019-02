Slut med vildledende salgstaktik: Bookingportaler ændrer kurs i Storbritannien

Seks hotelbookingportaler har indvilget i at ændre salgstaktikken med misledende priser og uforudsete gebyrer til en klar gennemsigtighed i prisen. Det gælder blandt andet hos Trivago og Expedia.

Nu skal det være slut med uklare priser og pludselige gebyrer, når der skal bookes et hotelværelse fra britiske bookingportaler.

Det sker efter den britiske konkurrencemyndighed the Competition and Markets Authority (CMA) har gået en række bookingportaler efter i sømmene.

Gennemsigtighed i priserne

Seks online platforme som Trivago, Expedia, Booking.com og Hotels.com har netop forpligtet sig til at ændre deres salgstaktik. Det betyder, at der fremover skal være en klar gennemsigtighed i hotelpriserne og de obligatoriske gebyrer.

Andrew Tyrie, der er formand for CMA, forklarer til den engelske avis Evening Standard, at der hos nogle af portalerne har været »en vildledende salgstaktik og skjulte gebyrer, der har været helt uacceptable«.

Hos Expedia Group, der blandt andet ejer Hotels.com, forklarer presseansvarlig Simon Matthews, at ændringerne først og fremmest kommer til at gælde i Storbritannien, men at de samarbejder med de regulerende myndigheder på det globale marked.

»Vi er fortsat forpligtet til vores strategi om at være verdens førende rejseplatform, der giver kunder attraktive muligheder til overkommelige priser på en gennemsigtig, klar og letforståelig måde«, siger han.

Betydningen for danske versioner er uklar

Hos Forbruger Europa er der endnu ikke vished om, hvad ændringerne på de britiske platforme kommer til at betyde for de danske versioner, men der er en stor forhåbning om, at CMA’s arbejde vil smitte af på de andre markeder.

CMA arbejder på at få de resterende online bookingportaler med på ændringerne i bookingprocessen, der i Storbritannien skal indføres inden 1. september.