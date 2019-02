Bjørn tager på årets rejsemesse i Herning

Bjørnen indtager rejsemessen Ferie for Alle i Messecenter Herning næste weekend. Der er dog ingen fare for at blive overfaldet eller ædt af den besøgende Bjørn, for den har fornavnet Thomas og er Danmarks mest vindende golfspiller.

Thomas Bjørn møder op på rejsemessens førstedag, fredag, hvor han i tidsrummet kl. 13-16 vil holde foredrag, uddele autografer og stille op til photoshoot i Hal L, hvor der er dansk golfshow med alt det nye i golfudstyr og -destinationer

Foto: Lars Møller/MCH Golfentusiaster kan glæder sig over, at Thomas Bjørn i år dukker op på rejsemessen i Herning.

Ferie for Alle afvikles for 22. gang med over 1.100 udstillere fordelt på 400 stande med 3.000 rejseeksperter i 14 haller på over 60.000 kvadratmeter.

Fokus på Caribien

Projektchef Anders Ladefoged Mortensen fortæller, at messen håber på omkring 60.000 besøgende. Sidste år besøgte 60.665 personer Ferie for Alle, hvilket var en besøgsfremgang på 1.522 sammenlignet med 2017. Kun en voldsom snestorm kan holde de rejselystne væk fra Herning.

»I år er der fokus på Caribien, Cuba og Den Dominikanske Republik, som er årets partnere, så omkring 30 rejsearrangører og charterbureauer har de destinationer på deres stande. Vi har alle danske charterbureauer repræsenteret under samme tag. Det er vi ret stolte af«, siger Anders Ladefoged Mortensen.

Foto: Lars Møller/MCH Camping fylder hele ni haller på rejsemessen i Herning.

På grund af de caribiske partnere vil rejsemessen være præget af høj cigarføring, caribisk musik og eksotiske lækkerier, som selvfølgelig skylles ned med rom.

Bibelbæltet i Midtjylland

Det caribiske islæt hindrer ikke, at det øvrige udland og danske destinationer som sædvanlig er rigt repræsenteret på messen.

Midtjylland er ikke det danske bibelbælte, men Danmarks campingbælte. Ikke færre end otte haller er fyldt med autocampere, telte, campingvogne og -udstyr.

Hvad angår underholdning, peger Anders Ladefoged Mortensen på syngepigerne fra Bakken, som igen i år vil optræde på rejsemessen.

Årets Ferie for Alle har åbent fredag og lørdag 10-18 og søndag 10-17.