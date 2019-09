Flyselskab gør det lettere at undgå grædende babyer

Grædende babyer og en lang flyrejse er sjældent en fornøjelig kombination. Nu forsøger Japan Airlines at gøre det lettere for passagererne at undgå babygråd fra nabosædet.

De fleste forældre, der har været ude at fly med en baby, kender det nok.

Blikket.

Undersøgende øjne, der lige skal vurdere, om man nu også har styr på det lille menneske i sin favn, når man står i gaten eller er på vej ned gennem midtergangen i flyet. Bare ikke sæt dig i nærheden af mig, siger øjnene.

De fleste andre kender det nok også. Du kommer ind i et fly og opdager, at dit sæde er lige ved siden af en mor med et spædbarn på armen. Barnet græder uafbrudt.

Du forsøger at sende den lille familie et opmuntrende smil, men dine øjne forråder dig, for du har glemt dine høretelefoner og har flere timers flyvning foran dig.

Japan Airlines kender det helt sikkert og har nu besluttet at give sine rejsende en form for overblik over, hvor babyerne sidder på selskabets flyvninger, skriver BBC og flere andre internationale medier.

Passagererne bliver fremover mødt med et advarende babysymbol, når de skal vælge sæde på selskabets fly, hvis der i forvejen er reserveret en plads til en voksen med et spædbarn fra alderen otte dage til to år.

Japan Airlines understreger dog, at det nye værktøj ikke er en garanti for at slippe for babygråd om bord på flyet, da man eksempelvis ikke vil kunne se babyernes placering i flyet, hvis man køber billet via en søgemaskine, er en del af et større selskab, eller hvis der er sket omrokeringer på flyet i sidste øjeblik.

Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Også et andet japansk flyselskab, Nippon Airlines, siger, at man »i et stykke tid« har forsøgt at vise de øvrige passagerer, hvor familier med babyer har reserveret plads i flyet. Mens nogle passagerer kritiserer flyselskabernes nye praksis er flere glade for den.

Det gælder blandt andet twitter-brugeren Rahat Ahmed, der takker Japan Airlines for at have givet ham ro på en 13-timers flyvetur efter at han på en anden flyvetur med et konkurrenede flyselskab for tre uger siden sad ved siden af tre grædende småbørn.