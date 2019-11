Notat: Københavns Lufthavn ignorerede sikkerhedsbrud, der burde have standset flytrafikken

Lyt til artiklen 04:01

I et år vidste man i Københavns Lufthavn, at der var alvorlige sikkerhedsproblemer på start- og landingsbaner. Først i september i år blev en undersøgelse igangsat, efter at et fly havde ramt løsrevet glas og metal på en landingsbane.

Lufthavnens egne undersøgelser viste, at risikoen for ulykker var så alvorlig, at lufthavnen burde lukkes for flytrafik. Alligevel er flyene blevet ved med at lande og lette. Det viser uddrag af et fortroligt udkast til en rapport fra lufthavnen om hændelserne, som Politiken er i besiddelse af.

Af uddraget fremgår, at sagen tog sin begyndelse 24. september 2018, da et løsrevet armatur til en lampe blev fundet på en af lufthavnens største start- og landingsbaner, som benævnes 22L. Herfra lander og letter omkring halvdelen af flyene i Københavns Lufthavn.

Hændelsen blev betragtet som et enkeltstående tilfælde, og der blev udarbejdet en handlingsplan for at sikre sig mod lignende tilfælde. Københavns Lufthavn førte imidlertid aldrig handlingsplanen ud i livet, viser udkastet.

11 måneder senere, 22. august 2019, blev der igen fundet et løst banelysarmatur på flyvepladsen. Dette gentog sig nok en gang 14. september på start- og landingsbane 22R. Og dagen efter – 15. september – påkørte et fly et lysarmatur.

Det er en yderst alvorlig sag, vurderer Hans Christian Stigaard, ekspert i flysikkerhed. Han var trafikchef og flyvepladschef i Københavns Lufthavn fra 1994 til 2004.

»Risikoen er, at armaturerne kan blive suget op i motorerne, slynget op i flykroppen eller punktere dæk på fly, som er ved at lette eller lande. Alt sammen noget, som kan forårsage en ulykke«, siger Hans Christian Stigaard.

Alle lufthavnens over 2.000 armaturer burde være blevet efterset efter den første hændelse i 2018, og Stigaard nævner, at et Concorde-fly i 2000 forulykkede i Paris, da det ramte en flydel, som et andet fly havde tabt. Alle ombordværende omkom.

Ledelsen i Københavns Lufthavn vil ikke kommentere rapportens foreløbige resultater, men driftsdirektør Kristian Durhuus føler sig sikker på, at lufthavnen har håndteret problemet forsvarligt.

»Jeg kan bare sige, at vi aldrig ville fortsætte driften, hvis ikke vi vurderede, at det var sikkert. Vi er sikre på, at det var forsvarligt at fortsætte driften«, siger han.

Imod egne sikkerhedsregler

Af det fortrolige udkast fremgår det, at situationen efter de kritiske hændelser i september i år blev vurderet at udgøre »en risiko i kategori A, der under ingen omstændigheder accepteres«. Udkastet pointerer, at en sådan klassificering ifølge lufthavnens egne regler reelt gør det umuligt at lade fly lande og lette på flyvepladsen, fordi »ingen i organisationen må godkende en risiko med denne klassifikation«.

Alligevel fortsatte den daglige drift i Københavns Lufthavn, mens man begyndte at udbedre skaderne, ifølge udkastet fordi der ikke var klare procedurer til at håndtere sådan en sag. Først en måned senere konkluderede lufthavnen, at risikoen for, at armaturerne rev sig løs, var mindsket.

Politiken har bedt transportminister Benny Engelbrecht (S) om at forholde sig til problematikken, men ministeriet henviser til Trafikstyrelsen, som ikke vil kommentere indholdet af rapporten, før den er færdig.