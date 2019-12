Passagertallet i Københavns Lufthavn bliver ved med at falde

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Antallet af rejsende i Københavns Lufthavn bliver ved med at falde.

I november måned rejste 2,2 millioner passagerer igennem Danmarks største lufthavn. Det er et fald på 2,1 procent i forhold til samme måned sidste år, hvor der dog blev sat passagerrekord.

Det er især på antallet af afgange fra lufthavnen, at faldet er størst. 838.912 lokalt afgående passagerer i november er et fald på 3,2% i forhold til sidste år. Det fald flugter med tendensen for hele 2019 indtil videre. Frem til og med oktober lå det samlede tal for afgående passagerer ca. 77.000 under samme periode i 2018. Og det tal er altså nu steget til 104.256 med november måneds fald.

Passagerfaldet kommer efter en lang periode, hvor det samlede passagertal er steget år for år. I en pressemeddelelse angiver Københavns Lufthavn en række faktorer som årsag til faldet i 2019. Heriblandt forårets pilotstrejke i SAS, konkurserne i Primera Air og WOW Air og en ny, defensiv strategi hos Norwegian.

Det er ikke kun i Danmark, at luftfartstrafikken stagnerer. Tallene fra november viser, at syv procent færre rejste igennem de 10 lufthavne, der er drevet af Swedavia Airports, heriblandt Arlanda, der er Sveriges største, sammenlignet med samme måned i 2018.

Det er især indenrigstrafikken, der er ramt med 11 procent færre passagerer i november måned. I perioden januar til november i år er faldet sammenlagt på ni procent i forhold til sidste år. For udenrigstrafikken i den periode er tallet tre procent.