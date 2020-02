Danske rejsende svigter USA

5 procent færre danskere end året før tog i 2019 over Atlanten for at opleve USA som turist, studere eller gøre forretninger.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Vi er taget til USA for at gå i teatret på Broadway, for at køre tværs over det nordamerikanske kontinent på vort livs road trip, for at smage på vin i Sonoma og Napa, for at lege cowboy på prærien eller besøge filmstudierne i Hollywood. År for år er vi blevet flere og flere, men for første gang i en årrække rejste færre i 2019 over Atlanten.

I 2018 rejste 331.000 danskere til USA; det tal faldt sidste år til 314.000 – en nedgang på over 5 procent. Vore nordiske brødre fulgte stort set samme tendens. Størst var faldet for islændingene med 18 procent, svenskernes fald var 11 procent, nordmændenes 4,5 procent, mens finnerne kunne notere en lille fremgang på 0,8 procent.

Jesper Ewald er salgs- og indkøbschef i FDM travel, som årligt sender mellem 20.000 og 25.000 danskere til USA. Han forklarer nedgangen således:

»Selv om der er meget at opleve i USA, har mange danskere besøgt landet flere gange og oplevet det i både nord, syd, øst og vest. Hvis man har været i USA fem gange, kan det godt være, at man begynder at se sig om efter andre oversøiske destinationer«.

Canadisk optur

FDM travel oplevede selv en mindre nedgang i antallet af USA-rejsende fra 2018 til 2019. Til gengæld steg og stiger tallet for danskere, som tager til Australien og New Zealand.

»Flypriserne til andre oversøiske destinationer er faldet, og specielt Australien og New Zealand trækker i folk og giver dem en fornemmelse af, at flypriserne til USA er steget. Selvfølgelig trækker Australien og New Zealand ikke på samme måde som USA, men vi kan se en vækst på de to og andre oversøiske destinationer«, siger Jesper Ewald og tilføjer, at folk ikke har glemt Nordamerika, for stadig flere tager til Canada.

Det samlede antal oversøiske rejser vokser ifølge Jesper Ewald, og det bekræfter tal fra Københavns Lufthavn. Sidste år steg antallet af oversøiske rejser med 3,4 procent til 3.733.673, mens antallet af indenrigs- og europæiske passagerer faldt.

Vækst på de lange

Danmarks Statistik dokumenterer, at der er tale om en tendens. I perioden 2014-2018 eksploderede antallet af passagerer på lange og mellemlange ruter. Mellemlange defineres som destinationer, der ligger 2.001-3.000 kilometer væk og svarer til en rejse til udkanten af Europa eller Nordafrika. I løbet af de fire år er antal rejsende på ruterne steget med 35 procent til 4,3 millioner i 2018.

Antallet af lange rejser på 3.001-5.000 kilometer til eksempelvis asiatiske destinationer er på fire år steget med 31 procent til 1,8 millioner. Antallet af helt korte rejser er kun øget med 7 procent, og det forklarer chefkonsulent ved Danmarks Statistik, Peter Ottosen, i en pressemeddelelse med, at de »udgør en type flyrejser, som det er klart lettest at finde realistiske og mere klimavenlige alternativer til såsom bil, bus eller tog, og man kan spekulere i, om det er årsagen til den relativt beskedne vækst«.