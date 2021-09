På jagt efter kong Arthur i Cornwall: Det er som at lande midt i en filmkulisse

Fakta

Bag kong Arthur-legenden

Mangt og meget er sagt og skrevet om kong Arthur gennem tiderne. Legenderne er mange og farverige, og forskningen omfattende og nuanceret. Her er nogle højdepunkter:

Arthur-digtningen:Geoffrey af Monmouth var biskop i det nordlige Wales. Han tog eksamen fra Oxford og skrev hovedværket ’Historia Regum Britanniae’. Hermed bringer han som den første historien om kong Arthur ind i europæisk litteratur. Værket er udgivet mellem 1135 og 1139 og skildrer tiden, fra den romerske senator Marcus Junius Brutus (85-42 f.Kr.,) flygter fra Troja, og helt op til at angelsakserne overtager det keltiske Britannien.

Gralmyten: Middelalderlegenderne fortæller, at Josef fra Arimatæa kom til Cornwall, efter at Jesus var blevet korsfæstet. Josef medbragte den hellige gral, som blev en vigtig del af Arthur-historien, da kong Arthur bad ridderne om at opklare dens hemmeligheder.

Gralmyten handler om søgningen efter gralen. I ’Le Conte du Graal’ af Chrétien de Troyes fra omkring 1185 er gralen et fiskefad, der indgår i et specielt ritual. Chrétien de Troyes var franskmand og skrev fra 1160 til 1190. Det var ham, der skabte den særlige genre ridderromaner på vers.

Camelot: Camelot er ifølge Arthur-digtningen navnet på kong Arthurs slot, hvor han beboede sammen med sin hustru, dronning Guenevere. Det er ikke lykkedes at identificere dette slot.

Sværdet Excalibur: Selv kong Arthurs sværd er der forskellige beretninger om. Første gang sværdet nævnes, er i ’Historia Regum Britanniae’, hvor det kaldes Caliburnus. Navnet Excalibur får sværdet først i Thomas Malorys værk ’Le Morte d’Arthur’ fra 1485. I en Arthur-legende fortælles det, at Arthur får sværdet af ’kvinden i søen’, og at en af hans riddere kaster det tilbage i søen, da kong Arthur er død. En anden legende fortæller, at Arthur hev sværdet op af et klippestykke, hvor det sad fast.