Rejsevejledningerne er opdateret: Her er landene, du må rejse til fra på lørdag

Udenrigsministeriet vil hver uge sommeren igennem opdatere deres rejsevejledninger for landene i EU. Seneste opdatering fra den 25. juni viser, at der kun frarådes ikkenødvendige rejser til Irland, Malta, Portugal, Rumænien, Sverige, med undtagelse af Västerbotten-regionen, samt Storbritannien.

Fra lørdag den 27. juni fraråder Udenrigsministeriet ikke længere ikkenødvendige rejser til det meste af Europa.

I stedet bliver der lavet individuelle rejsevejledninger til hvert enkelt land i EU, EØS (Island og Norge), samt Schweiz. Rejsevejledningerne bliver opdateret hver torsdag og gælder fra den følgende lørdag.

Her er udenrigsministeriets nuværende vurdering af landene:

Se uddybende forklaring på Sverige længere nede i denne artikel.

Rejsevejledningerne baserer sig på en tabel, som Statens Serum Institut laver for de enkelte lande. Ud fra en række objektive kriterier, bl.a. smittetryk samt landenes teststrategier, får hvert land ugentligt en ’score’ og bliver på den baggrund enten klassificeret som ’åbent’ eller ’karantæneland’.

Har landet under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge, sætter Udenrigsministeriet landet som ’gult’, hvilket betyder, at det er et åbent land, hvor danskere godt kan rejse til, men dog opfordres til at være særligt opmærksom, ligesom man bør holde sig opdateret om landets smittesituation, lokale forhold og nationale påbud.

Stiger smitten til over 30 per 100.000 indbyggere, bliver landet igen lukket, et såkaldt ’karantæneland’, hvor alle ikkenødvendige rejser frarådes (orange), og hvor man opfordres til 14 dages karantæne efter hjemkomst.

Hvis et land i Norden ikke overholder kriterierne, som pt. er tilfældet med Sverige, så vil landet blive inddelt i regioner, og hver region vil få en individuel rejsevejledning.

For Sveriges vedkommende betyder det, at det frarådes at rejse til alle andre regioner end Västerbotten.

Der er desuden yderligere et kriterie, som Udenrigsministeriet lægger til baggrund for deres rejsevejledninger.

Flere lande har en række restriktioner ved indrejse, f.eks. at du vil skulle i 14 dages karantæne ved ankomst. Har landene dette, så vil Udenrigsministeriet stadig fraråde ikkenødvendige rejser dertil, selv om landenes smittetryk er under de 20. Det betyder, at også ikkenødvendige rejser til Storbritannien (herunder Wales og Skotland), Irland, Malta og Rumænien frarådes.

Udenrigsministeriet udarbejder ikke rejsevejledninger for Færøerne og Grønland, men rejser til Færøerne og Grønland frarådes ikke.

Her er de enkelte landes kontaktal (tidligere kendt som smittetryk) i gennemsnit over de to seneste uger.

Hver torsdag sommeren igennem vil de nye opgørelser blive offentliggjort på coronasmitte.dk og på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Udenrigsministeriet fraråder for nuværende alle ikke-nødvendige rejser til resten af verden til og med den 31. august.

Der arbejdes i øjeblikket på en model for åbning til visse tredjelande, som har et fornuftigt smittetryk, et tilstrækkeligt udbygget testregime, pålidelige indrapporteringer og i øvrigt en håndtering af pandemien, som er sammenlignelig med de europæiske landes. Det vil desuden være en forudsætning for en lempelse af rejsevejledningen, at det pågældende land ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende.