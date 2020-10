Kystdanmark satte danskerrekord i sommer

Normalt vælter det med tyskere ved Vestkysten i sommermånederne, men coronaen har vendt op og ned på rejsemønstret, og i sommeren 2020 generobrede danske turister strækningen fra Blåvand i syd til Hirtshals i nord.

I år var 63 procent af de overnattende feriegæster ved Vestkysten i højsæsonen, juli-august, danskere, mens det i 2019’s højsæson kun var 17 procent. Det store antal danske overnatninger betød, at der i juli var 8,64 procent flere overnatninger i området end i samme måned året før. I juli 2020 nåede antallet op på 3.486.839, mens der kun var 3.209.469 overnatninger i samme periode sidste år.

Det ændrer ikke på, at det samlede antal overnatninger fra 1. januar til og med juli faldt fra 8.459.392 i 2019 til 6.609.008 i år.

3.001 interviews

Turistorganisationerne Destination Vesterhavet og Destination Nordvestkysten dækker området fra Blåvand til Hirtshals og har fået analysevirksomheden Epinion til at interviewe 3.001 danskere og udlændinge, som har tilbragt en del af deres ferie på 10 udvalgte destinationer, bl.a. Løkken, Blokhus, Lønstrup, Søndervig, Henne og Blåvand.

Af målingen fremgår det, at 7 ud af 10 feriegæster på Destination Vesterhavet og Destination Nordvestkysten i juli var danskere. I august var det knap 6 ud af 10.

På Vestkysten er der også masser af kultur og historie, ved Søndervig for eksempel de gamle tyske bunkers fra Anden Verdenskrig. Foto: Morten Langkilde

I et normalt ferieår som sommersæsonen 2019 udgjorde danskerne cirka 23 procent af feriegæsterne i juli og 9 procent i august, mens det i år var 59 procent i juli og 30 procent i august, hvis man fokuserer på ferierende i lejede feriehuse.

Fravalg af udlandet

Coronaen spillede en afgørende rolle for valget, for på Vestkysten er der masser af muligheder for udendørs aktiviteter. En stor del af de nye vestkystgæster kommer ifølge undersøgelsen fra Sjælland og hovedstadsområdet. Mange af dem fravalgte udlandsrejsen på grund af corona.

Hvis man skal tro undersøgelsen, har opholdet på Vestkysten været en god oplevelse for danskerne, for hele 84 procent af de nye danske gæster siger, at de sandsynligvis vil besøge området igen. For flertallet vil der være tale om kortere ophold eller dagture.

Også når coronakrisen er overstået, forventer 1 ud af 3 gæster at tage på flere ferier i Danmark i det hele taget.